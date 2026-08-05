Cultura. Gian Luca Farinelli è il nuovo direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano. L’assessora Allegni: “Un riconoscimento prestigioso, che dà lustro all’intero settore del cinema dell’Emilia-Romagna. Premiate competenza manageriale, capacità innovativa, profonda cultura e passione cinematografica”

Oggi la nomina di Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, da parte del nuovo Cda della Fondazione che ogni anno assegna i David di Donatello

Bologna – “Un riconoscimento prestigioso, che conferma il valore di un professionista che ha saputo coniugare visione culturale, competenza manageriale e una profonda passione per il cinema, contribuendo in modo determinante a rafforzare il ruolo della Cineteca di Bologna tra le istituzioni cinematografiche più autorevoli al mondo. La nomina dà anche lustro all’intero settore del cinema dell’Emilia-Romagna, che negli anni ha saputo affermarsi come una delle realtà più vivaci, dinamiche e qualificate del Paese, grazie al lavoro di una comunità di professionisti, istituzioni e imprese che continuano a credere e investire nella cultura e nella crescita del comparto”.

Così l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, sulla nomina di Gian Luca Farinelli a direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, avvenuta oggi nella riunione di insediamento del nuovo Cda della Fondazione che ogni anno assegna i David di Donatello.

“Congratulazioni vivissime e tanti auguri di buon lavoro al neodirettore artistico- aggiunge l’assessora-. Sono certa che porterà all’Accademia del Cinema Italiano e all’intero sistema cinematografico nazionale un grande valore aggiunto, grazie all’esperienza maturata nel campo della conservazione, del restauro e della diffusione della cultura cinematografica, ma anche alla capacità di costruire relazioni internazionali di alto livello e di promuovere una visione del cinema che unisce memoria, innovazione e futuro”.

“Sotto la sua guida- chiude Allegni- la Cineteca di Bologna, di cui la Regione Emilia-Romagna è socia dal 2024, è stata protagonista di questo percorso, diventando un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. L’annuncio della nomina alla presidenza onoraria di Martin Scorsese aggiunge poi valore e solidità a questo nuovo corso, viste anche le relazioni costruite nel tempo con personalità importanti del mondo del cinema, che testimoniano il prestigio raggiunto da un’istituzione che dà lustro all’intera Emilia-Romagna”.