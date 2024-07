Siena: ordinanze Palio 16 agosto 2024

In data di oggi, venerdì 12 luglio, dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio

Palio 16 agosto 2024, firmate tre ordinanze

Il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha firmato oggi, venerdì 12 luglio, alcune ordinanze relative al Palio del 16 agosto 2024. Le ordinanze sono pubblicate sull’Albo pretorio del Comune di Siena.

L’ordinanza relativa alle “Disposizioni normative per il corretto svolgimento del Palio del 16 agosto 2024”, vieta, in particolare “l’introduzione, il possesso e l’utilizzo in Piazza del Campo di spray da difesa al capsicum e ogni artifizio pirico, fuochi artificiali e petardi anche del tipo usualmente consentito, eccezion fatta per quanto previsto dal ‘Regolaneto per il Palio’; l’introduzione in Piazza del Campo – nell’area destinata agli spettatori – di sedie, o sgabelli di qualunque specie, tavoli, panche, cassette o simili o altri oggetti atti all’offesa e ombrelli, nonché, per la sola prova generale e per il Palio carrozzine e/o passeggini adibiti al trasporto di neonati e/o bambini; di entrare nella pista o lanciare oggetti o altro o comunque ostacolare il libero ed ordinato svolgimento della corsa”.

L’ordinanza relativa alle “Disposizioni in materia di attività commerciali e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per l’allestimento della Piazza del Campo” ordina invece “alle attività di non occupare il suolo pubblico, lato Piazza del Campo con ingresso all’inizio di Via Rinaldini (precisamente per i civici n. 8,10,11,12,13,15,17 di via Rinaldini e in Piazza del Campo dal civico 64 al 72), nei giorni 2 e 3 agosto dalle ore 5 alle ore 11, e comunque fino al termine dei lavori in occasione del montaggio dei cancelli e dei varchi semiautomatici intorno all’anello della Piazza; la chiusura delle attività e il divieto di occupazione di suolo pubblico alle predette ubicate in Piazza del Campo (precisamente dal civico n. 27 al civico n. 32) e di quelle ubicate sulla Costarella dei Barbieri il giorno 6 agosto dalle ore 5,00 alle ore 9,30 e comunque fino al termine dei lavori al fine di consentire il montaggio del palco dei Giudici, verrocchio e stella; la chiusura delle attività e il divieto di occupazione di suolo pubblico con ingresso in prossimità di Via Rinaldini e Piazza del Campo (precisamente per i civici 8, 10, 11,12,13,15 e 17 di Via Rinaldini nonché per i numeri civici dal 64 al 72 di Piazza del Campo) il giorno 7 agosto dalle ore 5 alle ore 9,30, e comunque fino al termine dei lavori, per di consentire il montaggio del palco dei Priori; 4. la chiusura delle attività dal civico 73 al civico 81 di Piazza del Campo il giorno 8 agosto dalle ore 3 alle ore 11, e comunque fino al termine dei lavori, per consentire il montaggio dei materassi; la chiusura delle attività che risiedono presso il Palazzo Berlinghieri (dal civico 2 al civico 10) il giorno 8 agosto dalle ore 5 alle ore 9,30 e comunque fino al termine dei lavori al fine di consentire il montaggio dei palchi del Casato; la chiusura di tutte le attività che si affacciano su Via Rinaldini e Piazza del Campo il giorno 9 agosto, a partire dalle ore 3 fino al termine dei lavori per la stesura del tufo, e la chiusura di tutte le attività che si affacciano su via del Porrione, nel tratto che va da Piazza del Campo al civico 22 di Via del Porrione, il giorno 10 agosto a partire dalle ore 9 alle ore 13 e comunque fino al termine dei lavori di stesura del tufo; 7. la chiusura dell’accesso principale del Palazzo Pubblico il giorno 13 agosto dalle ore 14 alle ore 17,30 e comunque fino al termine dei lavori per consentire il montaggio del palco delle comparse”. “Lo smontaggio di quanto sopra elencato – specifica l’ordinanza – avverrà con le modalità e le tempistiche come di seguito specificate. Alle attività, ubicate lato Piazza del Campo con ingresso all’inizio di Via Rinaldini, di non occupare il suolo pubblico ( precisamente per quelle collocate ai civici 8,10,11,12,13,15 e 17 di Via Rinaldini e per quelle poste in Piazza del Campo dal civico 64 al 72) nei giorni 17 e 19 agosto dalle ore 5 alle ore 11,00, e comunque fino al termine dei lavori, in occasione dello smontaggio dei cancelli e dei varchi semiautomatici intorno all’anello della Piazza; la chiusura dell’accesso principale del Palazzo Pubblico il giorno 17 agosto dalle ore 7 alle ore 12 e comunque fino al termine dei lavori per consentire lo smontaggio del palco delle comparse; la chiusura delle attività dal civico 73 al civico 81 di Piazza del Campo il giorno 19 agosto dalle ore 3 alle ore 11, e comunque fino al termine dei lavori, per consentire lo smontaggio dei materassi;la chiusura delle attività che risiedono presso il Palazzo Berlinghieri (dal civico 2 al civico 10) il giorno 19 agosto dalle ore 5 alle ore 9,30 e comunque fino al termine dei lavori al fine di consentire lo smontaggio dei palchi del Casato; la chiusura di tutte le attività ubicate in Via Rinaldini e il tratto superiore di Piazza del Campo (a partire da Via Rinaldini fino al Casato) il giorno 20 agosto a partire dalle ore 3 fino al termine dei lavori per la rimozione del tufo; la chiusura di tutte le attività collocate su Via del Porrione e nel tratto inferiore di Piazza del Campo (a partire dal Casato fino a Via Rinaldini – anello inferiore di Piazza del Campo) il giorno 21 agosto a partire dalle ore 3 fino al termine dei lavori per la rimozione del tufo; la chiusura di tutte le attività commerciali e il divieto di occupazione di suolo pubblico in Piazza del Campo (precisamente dal civico n. 27 al civico n.32) e di quelle ubicate sulla Costarella dei Barbieri il giorno 21 agosto dalle ore 5 alle ore 9,30 e comunque fino al termine dei lavori per consentire lo smontaggio del palco dei Giudici e, nella giornata del 19 agosto dalle ore ore 6,30 fino al termine dei lavori per smontaggio del verrocchio e stella; la chiusura delle attività e il divieto di occupazione di suolo pubblico con ingresso in prossimità di Via Rinaldini e Piazza del Campo (precisamente per i civici 8, 10, 11,12,13,15 e 17 di Via Rinaldini nonché per i numeri civici dal 64 al 72 di Piazza del Campo) il giorno 22 agosto dalle ore 5,00 alle ore 9,30, e comunque fino al termine dei lavori, per consentire lo smontaggio del palco dei Priori; la modifica dei permessi di occupazione del suolo pubblico delle bancarelle (dall’anello superiore all’interno della “nicchia” di Piazza del Campo), in deroga a quanto disposto dal “Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”, dal 2 al 22 agosto al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio dei cancelli interno all’anello della Piazza per l’effettuazione delle prove e del Palio”.

L’ordinanza, infine, relativa alle “Disposizioni montaggio, smontaggio e gestione palchi” dispone “che i palchi, come da consuetudine allestiti lungo la pista de ‘Il Campo’ in occasione del Palio, devono essere completamente montati nelle parti strutturali (parapetti, cancelli, cosciali, travi di collegamento, ecc.) dalle ore 3 del 7 agosto alle ore 03 del 9 agosto. I proprietari dei locali ubicati in corrispondenza dei palchi, coordinandosi con i ‘palcaioli’, dovranno rimuovere i tendaggi che impediscono il regolare montaggio degli stessi la sera precedente all’inizio delle operazioni di installazione del relativo palco prospiciente;che i lavori di rimozione definitiva e di allontanamento dei materiali dal ‘Campo’ potranno iniziare solo dopo le ore 3 del giorno successivo alla Carriera e devono concludersi entro le ore 9 del 19 agosto. In caso di rinvio della Corsa, i predetti potranno iniziare solo dopo le ore 3 del giorno successivo alla rinviata Carriera e devono concludersi entro le ore 9 sempre del secondo giorno successivo al rinviato Palio; per i palchi di pertinenza del Magistrato delle Contrade, che le operazioni di montaggio potranno avere inizio dalle 03 del giorno 2 agosto, prevedendo il completo montaggio prioritario dei palchi ai vicoli Borsellai, Pollaioli, San Pietro, San Paolo e Bargello. Il montaggio dei suddetti palchi dovrà essere concluso entro le ore 03 del giorno 6 agosto; che i palchi anzidetti devono essere completamente montati, sia nelle parti strutturali che nelle altre, per le ore 9 del 10. agosto; che le parti non strutturali degli stessi palchi, rimosse per accedere agli esercizi sottostanti, devono essere montati integralmente mezz’ora prima dell’inizio dello sgombero della pista, sia per le prove regolamentate che per le prove, i cui orari verranno stabiliti con apposite ordinanze; che la pista deve, inoltre, rimanere completamente libera durante le quotidiane innaffiature per il periodo compreso fra la posa e la completa rimozione del tufo. Di norma le bagnature vengono eseguite alle ore 5:30, 9 e 15:30 circa; che i titolari e/o responsabili dei palchi, in particolare di quelli prospicienti i vicoli di accesso al ‘Campo’, al fine di facilitare il deflusso degli spettatori dalla Piazza, devono provvedere immediatamente a rendere libero il passaggio dei pedoni non appena concluse le prove e la corsa del Palio”.

