CENTRO STORICO. PATANÈ: “1,6 MILIONI PER RIQUALIFICAZIONE

E PEDONALIZZAZIONE PIAZZA DI SPAGNA E MIGNANELLI”

Roma, 9 agosto 2026 – Roma Capitale ha stanziato, nell’ambito dell’assestamento di bilancio, 1,6 milioni di euro destinati al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) ed esecutivo, nonché alla realizzazione delle opere di riqualificazione per il comparto Piazza di Spagna – Piazza Mignanelli – Via di Propaganda.

L’intervento si inserisce nel quadro dell’Isola Ambientale “Tridente”. Il Progetto, redatto da Roma Servizi per la Mobilità per conto del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, ha già ottenuto esito favorevole nella Conferenza dei Servizi conclusasi a gennaio 2026.

Di seguito, il dettaglio degli interventi – programmati entro il primo semestre 2027 – che sono volti a riorganizzare gli spazi pubblici, incrementare la vivibilità pedonale e restituire il corretto decoro architettonico alle quinte monumentali della zona.

Ampliamento dell’Isola Pedonale di Piazza di Spagna

Estensione della zona pedonale nell’area compresa tra la Colonna dell’Immacolata Concezione e la facciata berniniana del Palazzo di Propaganda Fide. La nuova delimitazione sarà definita da un cordolo di separazione in sampietrini con bordura in travertino, creando un’ampia area di rispetto ed evitando la sosta impropria dei veicoli. Su Piazza di Spagna si provvederà inoltre alla manutenzione straordinaria del pavé in sampietrini e all’ampliamento dei marciapiedi con lastre in basalto e cigli in granito.

Pedonalizzazione Integrale di Piazza Mignanelli

Consolidamento del provvedimento con la totale chiusura al traffico veicolare, restituendo la piazza alla fruibilità pubblica e culturale a fare da quinta al complesso monumentale e alla sede della Maison Valentino.

Valorizzazione di Via di Propaganda e della Facciata del Borromini

Riduzione della sezione stradale a 3,90 metri e notevole ampliamento di entrambi i marciapiedi. L’allargamento del marciapiede sul lato destro metterà in risalto la celebre facciata borrominiana del Palazzo di Propaganda Fide. L’intero percorso pedonale lungo la facciata sarà protetto da dissuasori storici a stelo. La carreggiata riscritta vedrà il ripristino del pavé in sampietrini 12×12 cm.

Chiusura di Via della Vite e Nuova Circolazione ZTL

Integrazione della chiusura al transito veicolare dell’ultimo tratto di via della Vite per rafforzare la continuità pedonale e tutelare l’ambito di piazza di Spagna. La piazza avrà così un assetto di circolazione dedicato e compatibile con la ZTL A1 (accesso dal varco ZTL su via di Propaganda e uscita da via dei Due Macelli verso via F. Crispi e via Capo le Case/via della Mercede).

Continuità Pedonale con Via Frattina e Via dei Due Macelli

Realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati (su via di Propaganda all’angolo con via Frattina e su via dei Due Macelli) che connetteranno il marciapiede ampliato lungo il Palazzo di Propaganda. Presenteranno pavimentazione carrabile in basalto e lastre in travertino per le strisce pedonali, garantendo un percorso accessibile e privo di barriere architettoniche.

Riorganizzazione Strategica della Sosta e Tecnologia SOSPAS

Mantengono la collocazione 12 stalli Taxi e 4 stalli per le operazioni di Carico/Scarico Merci in Piazza di Spagna. I nuovi stalli merci saranno dotati di tecnologia “SOSPAS” per il controllo e il monitoraggio del corretto utilizzo degli spazi da parte degli operatori.

“Con questo stanziamento di 1,5 milioni di euro – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti, Eugenio Patanè – confermiamo l’impegno concreto dell’Amministrazione per la cura e il rilancio dei luoghi simbolo di Roma nel mondo. Non si tratta solo di riqualificare lo spazio pubblico, ma di proteggere capolavori assoluti del Bernini e del Borromini dal traffico e di migliorare la qualità della vita di residenti e turisti nell’Isola Ambientale del Tridente”.

“Grazie a un ulteriore stanziamento in bilancio di 1 milione e 100 mila euro, che si aggiunge ai 500 mila euro già stanziati – ha commentato il Consigliere Pd e Presidente della Commissione Turismo, Mariano Angelucci – va verso la conclusione il progetto di riqualificazione di Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli, Via di Propaganda e il collegamento con Via della Vite e Via di Frattina. Un’opera partita grazie all’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina di una delibera di indirizzo e siamo molto felici che anche questo tassello vada nella direzione che abbiamo indicato: restituire più spazio ai residenti, ai turisti e a chi vive la nostra città, rendendo ancora più bella e fruibile una delle sue aree di maggior pregio. Con questo intervento sarà inoltre valorizzata ulteriormente la statua della Madonna al centro di Piazza di Spagna, così come la facciata di Palazzo di Propaganda Fide del Borromini, contribuendo alla cura e alla valorizzazione di un patrimonio storico e architettonico unico. Siamo molto orgogliosi di questo risultato e ringrazio i colleghi Stampete e Zannola e l’Assemblea Capitolina, con cui abbiamo condiviso e portato avanti questo percorso”.