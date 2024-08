Guerra Israele-Gaza news del 7.08.2024

Israele ha ordinato ai residenti e ai palestinesi sfollati di evacuare la zona di Beit Hanoon nella città di Gaza, mentre i media locali avvertono che è prevista a breve l’inizio di un’operazione “su larga scala” dell’esercito israeliano.

Tre persone sono morte e più di 10 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani che hanno distrutto durante la notte due case e tende che ospitavano gli sfollati a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Yahya Sinwar è il nuovo capo di Hamas e prende il posto di Ismail Haniyeh, assassinato a Teheran. L’annuncio è arrivato via Telegram: il leader del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, “è stato eletto alla carica di capo del Politburo del movimento al posto del defunto Ismail Haniyeh”, si legge nel documento dell’organizzazione islamista. Durissima la reazione di Israele, che attende la più volte annunciata reazione da parte dell’Iran per l’uccisione di Haniyeh a Teheran, e da parte di Hezbollah per la morte del comandante Fuad Shukr a Beirut, in Libano.

“C’è solo un posto per Yahya Sinwar ed è accanto a Mohammad Deif e a tutti i terroristi responsabili del 7 ottobre. Questo è l’unico posto che prepariamo per lui”, ha dichiarato il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, in un’intervista ad Al Arabiya. Deif, per anni considerato tra i nemici più acerrimi dello Stato ebraico, è stato ucciso in un raid nel sud della Striscia lo scorso 13 luglio.

Hamid Jafari, specialista della poliomielite dell’OMS, ha dichiarato durante una conferenza stampa che, sebbene finora non siano stati riscontrati casi clinici, la poliomielite è stata rilevata nelle acque reflue dei governatorati di Deir el-Balah e Khan Younis di Gaza.

“Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco, anche temporaneo, per portare avanti con successo queste campagne. Altrimenti, rischiamo che il virus si diffonda ulteriormente, anche oltre confine”, ha affermato Hanan Balkhy, direttore regionale dell’Oms.