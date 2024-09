SelinunteI: Sing Sicily Tempio di Hera

SELINUNTE ESTATE

I Sing Sicily | Tempio di Hera 5 settembre

Lugano Percussion Ensemble | Baglio Florio 7 settembre

SELINUNTE. A Selinunte l’estate non è finita, anzi. Visto il grande successo del cartellone di spettacoli estivi, ecco altri appuntamenti nel Parco più ampio d’Europa. Complici le temperature più fresche, continuano infatti i concerti: giovedì prossimo (5 settembre) alle 21 dinanzi al Tempio di Hera, I Sing Sicily, immersione nei più autentici suoni e nelle immagini più calorose che si possono immaginare in terra siciliana. Sabato (7 settembre) alle 21.30 al Baglio Florio toccherà invece a Light Percussion, prezioso concerto con protagonista il Lugano Percussion Ensemble. Biglietti: www.coopculture.it

I Sing Sicily è un lungo respiro che riempie orecchie, occhi, cuore e anima della Sicilia più tipica, tradizionale e riconoscibile. È un’esplosione di colori, un’overdose di brani popolari, una cartolina di immagini che sanno di sole e mare. E’ un concerto-spettacolo di suoni e video, un invito a lasciarsi intrigare da una terra fatta per affascinare. Lo ha ideato un Maurizio Filardo, uno dei più amati e conosciuti compositori di colonne sonore (per Paolo Veronese, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo tra gli altri), autore e arrangiatore di canzoni per Arisa e Noemi, ma soprattutto è tra i direttore artistici e d’orchestra del Festival di Sanremo. E da “siciliano emigrato” (è originario di Castelvetrano) Filardo ha trasferito in I Sing Sicily, il suo amore per l’Isola. I capolavori della tradizione musicale siciliana sono uniti alle immagini e al racconto video (affidato a Sergio Friscia e Stefania Blandeburgo) dei luoghi più iconici. L’ensemble è formato da Giuseppe Mangiaracina (basso), Fabrizia Pandimiglio (violoncello), Davide Brambilla (fisarmonica e flicorno), Rino Pecorelli (corno) e Lucy Campeti (voce). Biglietto: 10/8 euro.

Il Lugano Percussion Ensemble è una vivacissima formazione svizzera, dedita da anni allo sviluppo del repertorio per percussioni, attraverso autori svizzeri e italiani, per performance eccentriche e anticlassiche. L’obiettivo principale del concerto consiste nel creare un’atmosfera immersiva, nella quale si rifrangono innumerevoli sfumature di timbri e colori, scegliendo un canale di comunicazione poco invasivo, quasi meditativo. Il programma comprende classici del repertorio per percussioni di Reich, Zivkovic, Thierry De Mey e brani di recente composizione di Steinauer, Platini Bonzanigo e Staffelbach. Il Lugano Percussion Ensemble – nato nel 2018 da un gruppo di giovani percussionisti di talento che condividevano la medesima passione – si occupa della divulgazione della musica contemporanea, collaborando con compositori alla ricerca di un linguaggio di ultima generazione. La formazione, unica come genere nella Svizzera italiana, è composta da sei percussionisti professionisti in stretto dialogo con altre realtà internazionali

Programma:

Archaeopteryx Mathias Steinauer

Music for Pieces of Wood Steve Reich

Trio per Uno Nebojša Jovan Zivkovic

Here in the deepest secret nobody knows Giacomo Platini

Table Music Thierry de Mey

Hex Omino Luca Staffelbach