Trump: Hamas rilasci gli ostaggi o ” succederà l’inferno “

Se gli ostaggi prigionieri di Hamas non saranno rilasciati prima del 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, “succederà l’inferno in Medio Oriente”. Lo ha detto in conferenza stampa oggi a Mar-a-Lago lo stesso Trump che ha avvertito: “Non sarebbe bene per Hamas e non sarebbe bene, francamente, per nessuno. L’inferno scoppierà, non voglio dire di più ma è questo”. Il tycoon ha aggiunto che il 7 ottobre “non ci sarebbe mai dovuto essere”.

“Noi abbiamo sconfitto l’Is, non abbiamo avuto guerre. Ora eredito un mondo in fiamme con la Russia, Ucraina e Israele”, ha scandito, parlando del “fiasco” di Joe Biden nella gestione della politica internazionale.

“Non escludo uso della forza per Panama e Groenlandia”

Poi il capitolo Panama e Groenlandia. Trump si rifiuta di escludere l’uso di forza militare e misure economiche per portare il canale di Panama e la Groenlandia sotto il controllo degli Usa. “Non posso assicurarlo per nessuna delle due cose”, ha detto rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se escludeva “la forza militare o la coercizione economica”.