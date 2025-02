Trump: aumento dei dazi doganali per Canada, Messico e Cina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato seguito alla sua minaccia di guerra commerciale e ha imposto, sabato 1° febbraio, dazi doganali del 25% sui prodotti provenienti dal Canada – ad eccezione degli idrocarburi, tassati al 10% – e dal Messico, ha annunciato la Casa Bianca sul suo account X. Il presidente ha inoltre annunciato dazi doganali aggiuntivi del 10% in aggiunta a quelli già esistenti sui prodotti cinesi. Secondo un primo decreto presidenziale che l’Agence France-Presse ha potuto consultare, questa tassa entrerà in vigore martedì 4 febbraio per i prodotti canadesi.

Donald Trump ammette che l’America potrebbe “soffrire” dopo l’aumento dei dazi su Canada, Messico e Cina

Sebbene le nuove tasse contro i tre Paesi entreranno in vigore martedì 4 febbraio, l’Unione Europea ha avvertito domenica che “reagirà con fermezza” se anch’essa verrà presa di mira.

Donald Trump attacca così i tre principali partner commerciali degli Stati Uniti, che insieme rappresentano oltre il 40% delle importazioni del Paese. Poche ore dopo aver firmato questi decreti, Donald Trump ha messo in guardia gli americani dalle possibili conseguenze, assumendosi al contempo la responsabilità della sua decisione. “Farà male?” Sì, forse. E forse no. Ma renderemo di nuovo grande l’America e ne varrà la pena “, ha scritto il presidente americano sul suo social network Truth a caratteri cubitali. Il signor Trump ha fatto nuovamente pressione anche sul Canada, affermando domenica che il paese ” dovrebbe diventare il nostro amato 51° stato ” , il che significherebbe, ha detto, “tasse molto più basse e una protezione militare molto migliore per il popolo”. Canadesi – e niente dogana doveri “, ha assicurato.