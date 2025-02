Guerra Russia-Ucraina news del 11.02.2025

Il presidente Usa: “Potrebbero raggiungere un accordo”. E aggiunge: Da Kiev voglio 500 miliardi in terre rare”.

"Un giorno" l'Ucraina "potrebbe essere russa". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista a Fox News. "Potrebbero raggiungere un accordo, potrebbero non farlo – ha affermato a pochi giorni dal terzo anniversario dall'inizio del conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina – Potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo.

potrebbero non esserlo.

Lunedì Donald Trump ha sollevato la possibilità che l’Ucraina possa diventare “un giorno russa”, ribadendo di volere che gli Stati Uniti ottengano l’accesso alle terre rare ucraine in cambio di aiuti americani a Kiev contro la Russia.

“Voglio che i nostri soldi siano al sicuro perché stiamo spendendo centinaia di miliardi di dollari. Potrebbero giungere a un accordo, oppure no. “Un giorno potrebbero essere russi, così come un giorno potrebbero non esserlo più “, ha affermato il presidente americano in un’intervista alla Fox News, aggiungendo di aver chiesto a Kiev l’equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare, metalli utilizzati in particolare nell’elettronica.

Un attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine, avvenuto lunedì sera, ha portato a delle restrizioni, ha affermato il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko, mentre nel Paese si registrano temperature gelide.

Un attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine, avvenuto lunedì sera, ha portato a restrizioni nelle forniture di elettricità, ha affermato il ministro dell’energia ucraino German Galushchenko, mentre in Ucraina si registrano temperature gelide.

“Il nemico ha lanciato un attacco alle infrastrutture del gas durante la notte” che “continua” martedì mattina, ha affermato il ministro su Facebook, aggiungendo che la fornitura di elettricità era stata limitata per “minimizzare le potenziali conseguenze sul settore energetico ” .