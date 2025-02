Guerra Russia-Ucraina news del 18.02.2025

In Arabia Saudita i colloqui tra le delegazioni di Washington e Mosca per porre fine alla guerra. Mosca: “Negoziati a tempo debito”. Rubio: “Ue sarà a tavolo trattative a un certo punto”. Cremlino: “Putin pronto a incontrare Zelensky”.

Usa e Russia inizieranno i contatti sull’Ucraina a tempo debito, ma è ancora presto per stabilire la data di un vertice Putin-Trump. Lo ha detto il consigliere capo della politica estera russa, Yuri Ushakov, al termine del colloquio fra le delegazioni di Washington e Mosca oggi a Riad, aggiungendo

che l’incontro “è andato bene”.

Russia e Usa delineano la road map per chiudere la guerra in Ucraina. I colloqui di oggi a Riad, senza la presenza di Kiev al tavolo, individuano 3 fasi per arrivare alla pace: cessate il fuoco, elezioni in Ucraina e firma di un accordo. L’emittente Fox News tratteggia il quadro complessivo, aggiungendo che diverse fonti diplomatiche straniere affermano che lo svolgimento di elezioni in Ucraina potrebbe essere uno degli elementi chiave dell’accordo di pace.

L’Ucraina accusa il team di Trump di “alimentare l’appetito di Putin”

I negoziati dell’amministrazione di Donald Trump con la Russia senza la partecipazione dell’Ucraina e degli europei non faranno altro che “alimentare l’appetito di Putin e la sua fiducia che lui vincerà e l’America perderà “, ha dichiarato martedì all’Agence France Presse (AFP) un alto funzionario ucraino, parlando a condizione di mantenere l’anonimato, dopo un incontro russo-americano a Riad avvenuto in mattinata, che si è svolto senza la partecipazione di Kiev o dell’Europa.

Ha affermato che il team di Donald Trump sta ripetendo le tattiche dei precedenti presidenti degli Stati Uniti, Barack Obama prima dell’annessione della penisola ucraina di Crimea da parte della Russia nel 2014 e Joe Biden prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia tre anni fa. “Sia Obama prima del 2014 che Biden prima di questa guerra parlavano con Putin (…) di noi senza di noi, di un’Europa senza l’Europa e qualcuno nel team di Trump lo ha condotto nella stessa direzione “, ha proseguito il funzionario ucraino. “Sembra che qualcuno all’interno o vicino al team di Trump stia dipingendo un quadro irrealistico della Russia “.

I funzionari ucraini sperano di ottenere dettagli sulla posizione degli Stati Uniti dall’inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg, che è atteso a Kiev mercoledì per la sua prima visita da quando Donald Trump è entrato in carica a gennaio. “È importante per noi sentire da Kellogg cosa sta realmente accadendo “, ha affermato il funzionario ucraino.