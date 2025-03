Guerra Israele-Palestina news del 30.03.2025

Gaza, Hamas accusa: raid su tenda di sfollati, morti 5 bimbi. Sirene suonano in Israele

Netanyahu: “La pressione militare funziona” e mercoledì vola da Orban in Ungheria. Idf: “Intercettato missile Houthi”

Continuano gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza. L’agenzia di difesa civile di Gaza ha reso noto che un attacco aereo israeliano ha colpito una casa e una tenda che ospitava sfollati, uccidendo almeno otto persone, tra cui cinque bambini, nel giorno in cui i palestinesi osservano l’inizio di Eid al-Fitr.

L’attacco è avvenuto mentre sia Hamas che Israele hanno confermato di aver ricevuto una nuova proposta di tregua dai mediatori, volta a fermare le ostilità durante la festività. “Ci sono otto martiri, tra cui cinque bambini, a seguito di un attacco aereo israeliano all’alba su una casa e una tenda che ospitava sfollati a Khan Yunis”, ha dichiarato all’Afp Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia di difesa civile.

Netanyahu: “Pressione militare funziona”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la “pressione militare sta funzionando” in relazione alla situazione di Gaza. Secondo quanto riportato da Haaretz, Netanyahu ha spiegato che la pressione simultanea da parte di Israele sta colpendo sia le capacità militari e governative di Hamas, sia creando le condizioni per la liberazione degli ostaggi israeliani. Il governo di sicurezza ha votato recentemente per aumentare la pressione su Hamas, con l’obiettivo di ottenere un accordo sul rilascio degli ostaggi, anche se Hamas non ha ancora accettato le richieste israeliane.

