Trump: Dazi di oltre il 100% sulla Cina

Da mercoledì mattina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto una nuova serie di dazi sulle importazioni a decine di partner commerciali , tra cui un’aliquota monumentale di oltre il 100% sulla Cina, provocando un forte aumento della tensione tra le due principali potenze mondiali.Parlando martedì ai repubblicani, il presidente in carica della Casa Bianca ha difeso l’aggressiva politica commerciale che sta portando avanti da diverse settimane in qualità di presidente degli Stati Uniti.

PODCAST – Ascolta il club Le Figaro International

Questo sovrapprezzo aggiuntivo, ad esempio del 20% per l’Unione Europea, ha causato un nuovo crollo dei mercati azionari in Asia. Per quanto riguarda la Cina, la Casa Bianca ha pubblicato un decreto presidenziale “modificato”, aumentando dal “34%” all'”84%” la tassa che Washington imporrà sulle importazioni da Pechino. Se aggiungiamo il 20% già in vigore, l’aliquota imposta alla Cina sale al 104% dalle 6:00 del mattino, ora di Parigi. Un livello totalmente proibitivo.

“La Cina non accetterà mai questo”, ha minacciato martedì un portavoce del Ministero del Commercio, dopo che la seconda potenza mondiale ha risposto con un aumento di 34 punti percentuali dei dazi doganali sui prodotti importati dagli Stati Uniti, a partire da giovedì.

Donald Trump vara i super dazi al 104% contro la Cina e, mentre oggi 9 aprile entrano in vigore le tariffe del 20% contro l’Ue, invita al tavolo delle trattative i paesi che vogliono un’intesa con gli Stati Uniti.

Il presidente americano rivendica i risultati ottenuti con la sua brusca accelerazione commerciale: “Stiamo guadagnando 2 miliardi di dollari al giorno, stiamo andando benissimo. Stiamo facendo accordi su misura”, dice in attesa di sedersi al tavolo con i partner, compresa la premier italiana Giorgia Meloni che sarà a Washington il 17 aprile.

Tutti in fila per parlare con Donald

“Il Giappone e la Corea del Sud stanno per arrivare qui per un’intesa, tanti paesi vogliono un accordo. Abbiamo contatti con oltre 70 nazioni, vogliono venire tutte qui. Il problema è che non possiamo vedere tutti in fretta. Siamo stati sfruttati per tanti anni, non abbiamo usato i dazi in maniera massiccia in passato. Lo stiamo facendo ora”, dice Trump.