Nuovo appuntamento del cartellone “Sipario Rosso” venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 dicembre

Nell’anno del centenario della nascita dell’autore siciliano, in scena la riduzione teatrale dell’omonimo romanzo

Con “Il birraio di Preston” i Teatri di Siena celebrano il maestro Camilleri

Un omaggio al maestro Andrea Camilleri nell’anno che celebra il centenario della sua nascita: sul palco del Teatro dei Rinnovati, da venerdì 5 a domenica 7 dicembre, arriva “Il birraio di Preston”, spettacolo messo in scena con la regia di Giuseppe Dipasquale, che ha firmato insieme a Camilleri la riduzione teatrale dell’omonimo romanzo. La commedia tragicomica, inserita nel cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli, vedrà protagonisti Edoardo Siravo, Mimmo Mignemi e Federica De Benedittis. Sabato 6 dicembre alle ore 18.30 nel foyer dei Rinnovati la compagnia incontrerà il pubblico.

La trama. Ci troviamo in un piccolo paese siciliano, che nella topografia camilleriana è il solito Vigàta, durante la seconda metà dell’Ottocento. L’occasione è data dal fatto che è necessario inaugurare il nuovo teatro civico “Re d’Italia”. Il prefetto di Montelusa, paese distante qualche chilometro, ma odiato dagli abitanti di Vigàta perché più importante e perché sede della Prefettura, si intestardisce di inaugurare la stagione lirica del suddetto teatro con un’opera di Ricci. Nessuno vuole la rappresentazione di quel lavoro, tra l’altro realmente scadente. Si arriva quasi a una guerra civile tra le due fazioni: da ciò si diparte una storia divertentissima e al tempo stesso tragica, che culmina nell’incendio del teatro. La vicenda narrata è una vicenda esemplare per raccontare oggi la Sicilia. L’eterna vacuità dell’azione siciliana, che spesso si traduce in un esasperato dispendio di energie per la futilità di un movente, è la metafora più evidente del testo. In un esempio sublime e divertito di narrazione dei caratteri, la Sicilia, il suo mondo, i suoi personaggi vengono ammantati, attraverso la lingua camilleriana, da una luce solare, vivida di colori e ricca di sfumature.

“Sono stato per lungo tempo un regista – scriveva Andrea Camilleri in riferimento a ‘Il birraio di Preston’ – per non capire quante insidie si nascondono nella trasposizione scenica di un’opera letteraria. Ci sembra, questa volta, di avere fatto il possibile affinché l’opera, lo spirito, l’ironia del romanzo siano state conservate. Per il resto non posso che essere d’accordo con quell’altro mio illustre conterraneo, quando diceva che l’opera dello scrittore finisce quando comincia quella del regista. Pirandello amava dire che il lavoro dell’autore terminava quando egli riusciva a mettere la parola ‘fine’ alla scrittura teatrale. Bene, questo copione ha la parola fine, messa nell’ultima pagina. Tuttavia mi sento di chiosare il buon Luigi: è proprio nella messa in scena che inizia un nuovo viaggio del testo, sempre diverso e sempre nuovo, sempre imprevedibile, sempre disperatamente esaltante. Per questo il confine del teatro è come l’orizzonte dei viaggiatori nei mari d’Oceano: sempre presente, mai raggiungibile”.

“Il birraio di Preston” andrà in scena sul palco del Teatro dei Rinnovati venerdì 5 e sabato 6 dicembre alle ore 21 e domenica 7 dicembre alle ore 17. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, il testo è una riduzione teatrale a opera di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale; la regia è di Giuseppe Dipasquale. Gli attori sono Edoardo Siravo, Mimmo Mignemi, Federica De Benedittis, Gabriella Casali, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Federica Gurrieri, Paolo La Bruna, Zelia Pelicani Catalano, Valerio Santi e Vincenzo Volo. La produzione è di Marche Teatro, Teatro Al Massimo di Palermo e Teatro di Roma.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).