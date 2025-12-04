TORNA VIECCE! IL PODCAST DI ROMA CAPITALE

Riparte la nuova stagione del podcast dedicato ai quartieri della città.

Flaminio, Quadraro, Ostia e Aurelio raccontati nei nuovi episodi

Roma, 4 dicembre 2025 – Dal 9 dicembre, torna “VIECCE! La vita nei quartieri di Roma”, la serie podcast di Roma Capitale dedicata al racconto dei quartieri della città. Dopo il grande successo di pubblico delle scorse stagioni, il podcast condotto da Giorgio Maria Daviddi, romano DOC e voce del Trio Medusa, è on air con la sua terza stagione, dedicata a nuovi quartieri raccontati da nuovi ospiti.

Si parte martedì 9 dicembre con Riccardo Rossi, volto storico della televisione italiana, che ci riporta tra i ricordi del quartiere Flaminio. Venerdì 12 dicembre sarà la volta di Lucia Ocone, attrice e comica romana, che ha scelto il Quadraro come casa adottiva. Il 16 dicembre tocca a Danilo da Fiumicino, conduttore radiofonico, comico e scrittore italiano, che racconta Ostia e la Roma di mare. A chiudere la stagione, venerdì 19 dicembre, l’attore Paolo Calabresi ci porta all’Aurelio, dove sacro e profano convivono proprio come nel suo racconto.

In totale saranno quindici i quartieri di Roma raccontati dalle voci di altrettanti protagonisti del mondo dell’intrattenimento italiano e non solo: nella prima stagione Montesacro con Edoardo Ferrario, Portuense con Francesco De Carlo, Garbatella con Marta Filippi, Tuscolano con Stefano Rapone, San Giovanni con Valerio Lundini. Nella seconda Balduina con Michela Giraud, Trieste-Salario con Saverio Raimondo, Appio Latino con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Eur con Diana Del Bufalo, Le Torri con Ilenia Pastorelli e San Lorenzo con Luca Ravenna.

A questi si sommano, nella nuova stagione, quattro nuovi racconti che aggiungono un tassello al mosaico di storie, aneddoti e identità che rendono Roma una città infinita, da riscoprire ogni volta, quartiere per quartiere.

“VIECCE! La vita nei quartieri di Roma” è un progetto di Roma Capitale, ideato e prodotto da MNcomm e Dopcast, nato per valorizzare la vita nei quartieri di Roma, la loro eterogeneità e il legame profondo che unisce romane e romani ai luoghi in cui vivono.