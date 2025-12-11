Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano

Comune di Sarteano, 11 dicembre 2025

A Sarteano arriva l’iniziativa solidale “Regalo Sospeso” per il Natale 2025

Il Comune di Sarteano promuove l’iniziativa natalizia a carattere solidale “Regalo Sospeso”: le attività potranno aderire compilando l’apposito modulo sul sito del comune. Il resto del lavoro spetterà alla comunità, ognuno potrà acquistare un bene e donarlo, grazie al lavoro della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano, che provvederà alla distribuzione.

Il Comune di Sarteano promuove l’iniziativa natalizia a carattere solidale “Regalo Sospeso”, invitando la cittadinanza a partecipare con un semplice gesto di generosità: acquistare un dono presso uno dei negozi che aderiranno all’iniziativa e lasciarlo “in sospeso” per metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno.

Un’azione concreta che rafforza il senso di comunità e offre alle famiglie in situazione di fragilità l’opportunità di garantire ai propri figli un regalo natalizio, o di riceverlo, grazie alla rete di solidarietà del territorio.

Le attività commerciali possono aderire all’iniziativa attraverso la compilazione del modulo che è possibile trovare sul sito comunale, il quale andrà poi presentato all’Ufficio Protocollo oppure inviato via e-mail a servizisociali@comune.sarteano.si.it, preferibilmente entro il 12 dicembre 2025. Una volta raccolte le adesioni saranno pubblicati, sempre sul sito comunale, gli elenchi aggiornati dei negozi partecipanti, presso i quali i cittadini potranno acquistare uno dei beni previsti dall’iniziativa: giocattoli, articoli di cartoleria, libri e prodotti editoriali, oggetti per lo sport, abbigliamento, accessori, articoli di profumeria, alimenti a lunga conservazione, carte o buoni regalo, per poi donarli in forma anonima e solidale.

Il Comune fornirà alle attività aderenti un contenitore identificato con il logo dell’iniziativa e una locandina da esporre. I commercianti, a loro volta, si impegneranno a raccogliere i doni sospesi, registrarne tipologia e valore e consegnare quanto raccolto alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano, che provvederà alla distribuzione.

L’iniziativa “Regalo Sospeso” si inserisce armoniosamente nel calendario natalizio “L’arte nella natività”, che quest’anno propone a Sarteano un mese di musica, mostre, teatro, tradizione e momenti dedicati alla comunità e alla riscoperta del valore della Pace e della cura dei più fragili.