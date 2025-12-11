Guerra Russia- Ucraina news del 11.12.2025

Alti funzionari di Stati Uniti, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito si incontreranno sabato a Parigi per discutere il piano di pace di Trump. Lo scrive Axios citando fonti della Casa Bianca e una fonte ucraina, precisando che se tutti gli altri Paesi saranno rappresentati dai loro consiglieri per la Sicurezza Nazionale non è chiaro se il segretario di Stato Marco Rubio, che è anche il consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump, parteciperà ai colloqui a Parigi. Oggi, invece, la riunione dei Volenterosi.

Intanto il segretario generale della Nato Mark Rutte ha esortato oggi gli alleati a prepararsi a conflitti su grande scala, come le guerre combattute dai “nostri nonni e bisnonni” e ha insistito sul fatto che l’Alleanza Atlantica è il “prossimo obiettivo” del Presidente russo Vladimir Putin.

In un discorso, tenuto durante un evento della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, in occasione della sua visita in Germania, il leader della Nato ha ribadito la necessità di sostenere la sicurezza in Ucraina contro una Russia che, al di là del suo vicino, “potrebbe usare la forza militare contro la Nato entro cinque anni”. “Con la sua economia di guerra, la Russia potrebbe essere pronta a usare la forza militare contro la Nato entro cinque anni”, ha affermato. Secondo Rutte, Mosca “ha riportato la guerra in Europa”, quindi gli alleati “devono essere preparati a guerre su scala simile a quelle che i nostri nonni e bisnonni hanno dovuto sopportare”, in un riferimento alle guerre mondiali che hanno devastato il continente nella prima metà del XX secolo.

Nessuna pace [in Ucraina] a spese dell’UE o della NATO, e nessuna pace imposta senza il nostro consenso”, ha dichiarato il cancelliere tedesco.

La cancelliera tedesca, che questa mattina ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dei negoziati in Ucraina, ha dichiarato su X: “Vogliamo un cessate il fuoco duraturo che ponga fine alla guerra in Ucraina. Richiede solide garanzie legali e materiali”.

“La soluzione deve preservare gli interessi di sicurezza europei. Nessuna pace a spese dell’UE o della NATO, e nessuna pace imposta senza il nostro consenso “, ha aggiunto.

Mercoledì è stata presentata al presidente degli Stati Uniti una proposta riguardante le concessioni territoriali all’Ucraina, come parte di un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, ha annunciato Friedrich Merz in mattinata . “L’abbiamo presentata nel tardo pomeriggio di ieri. La questione principale è quali concessioni territoriali l’Ucraina è disposta a fare “, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa a Berlino con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.