Intimidazione al sindaco di Vittoria, la solidarietà di ANCI Sicilia:

“Fiducia nelle Forze dell’ordine e nella magistratura”

L’ANCI Sicilia esprime piena e convinta solidarietà al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello e all’intera Amministrazione comunale per i gravi episodi di intimidazione e gli atti di violenza verificatisi negli ultimi giorni nel territorio vittoriese.

“Le recenti minacce rivolte personalmente al sindaco e il lancio di una bottiglia molotov contro un immobile rientrato nella disponibilità del Comune rappresentano un grave attacco non solo alla persona che guida l’ente locale, ma alle stesse istituzioni democratiche e ai valori di legalità e civiltà che tutti siamo chiamati a difendere” – dicono il presidente Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano -.

ANCI Sicilia, nel condannare fermamente tali atti violenti, esprime totale fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, affinché possano rapidamente fare luce sui fatti e assicurare i responsabili alla giustizia – aggiungono i vertici dell’Associazione nazionale Comuni italiani Sicilia -. Allo stesso tempo ribadiamo il nostro impegno a fianco degli amministratori locali, affinché possano continuare a svolgere il loro mandato nell’interesse della collettività, in un clima di fiducia, legalità e rispetto”.

Palermo, 3 gennaio ’26

–