Il Comune di Monteleone di Spoleto istituisce la Denominazione Comunale (De.Co.) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali

(Cittadino e Provincia) Monteleone di Spoleto 7 gennaio ‘26 – Con una Delibera di Consiglio Comunale di Monteleone di Spoleto ha ufficialmente istituito la Denominazione Comunale (De.Co.), uno strumento volto alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle tradizioni locali legate alla storia e alla cultura del territorio. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio, in coerenza con i principi di sussidiarietà sanciti dal Testo Unico degli Enti Locali e dalla Legge Regionale Umbria che disciplina il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.

La Denominazione Comunale non rappresenta un marchio di qualità o una certificazione, ma un riconoscimento dell’identità storica e culturale dei prodotti tipici locali, finalizzato a conservarne nel tempo i saperi, i sapori e le modalità tradizionali di produzione. Attraverso la De.Co., il Comune intende rafforzare l’immagine di Monteleone di Spoleto come territorio ricco di eccellenze, favorendo al contempo nuove opportunità di marketing territoriale e di sviluppo per le imprese agricole, artigianali e commerciali. Possono ottenere la Denominazione Comunale i prodotti agroalimentari, artigianali e i piatti della tradizione realizzati nel territorio comunale secondo usi e consuetudini locali consolidate, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e senza l’impiego di OGM. «Con l’istituzione della Denominazione Comunale – dichiara il Sindaco di Monteleone di Spoleto Marisa Angelini – compiamo un atto di responsabilità verso la nostra comunità. La De.Co. non è un semplice regolamento, ma una scelta politica che riconosce valore al lavoro dei produttori, alla storia delle nostre tradizioni e all’identità di Monteleone di Spoleto. Vogliamo difendere ciò che ci rende unici e trasformarlo in un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile».

