Festival delle bovine Pri del Friuli Venezia Giulia: al via la seconda edizione

Con l’organizzazione di Anapri e Associazione Allevatori. Coinvolto un universo di 300 aziende che allevano 12.000 vacche pezzate. Venerdì 13 e sabato 14 marzo, a Tolmezzo

Sull’onda del successo della prima edizione, la cui buona riuscita è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra allevatori di Pri (Pezzata Rossa Italiana), Anapri, Associazione Allevatori Fvg e Cooperativa malghesi Carnia-Val Canale, si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 marzo 2026, presso la sede del Centro Aste AaFvg di Tolmezzo (via Paluzza 93), il “2° Festival delle bovine Pri del Friuli Venezia Giulia”. Un appuntamento importante che coinvolge un universo regionale di circa 300 allevamenti per complessive 12.000 vacche Pri, secondo in Italia solo a quello della provincia di Bolzano.

Il Festival

I lavori si apriranno venerdì 12, alle ore 9.30, con la gara di giudizio morfologico riservata a quattro Istituti agrari della regione. Un’attività che coinvolgerà circa 180 studenti, rappresentati dalle rispettive squadre di valutatori, che si misureranno su quattro bovine portate in esposizione, mettendo in pratica le nozioni apprese durante le lezioni teoriche e pratiche di valutazione morfologica, eseguite in collaborazione con i tecnici Anapri. Nell’arco della mattinata, ci sarà pure uno spazio riservato a un breve momento formativo sulle opportunità di Precision Livestock Farming, oltre alla presentazione ufficiale del Gruppo Giovani Pri del Friuli Venezia Giulia, che raccoglie i giovani appassionati alla razza. Lo scopo della giornata, quindi, è quello di avvicinare le attività degli allevatori al mondo della scuola, sensibilizzando i futuri possibili attori del mondo zootecnico e favorire il ricambio generazionale del comparto.

La giornata di sabato 13, con inizio alle ore 9.30, è riservata alla Mostra regionale delle bovine di razza Pri, in occasione della quale sfileranno nel ring di Tolmezzo circa 40 vacche di assoluto pregio, divise in cinque categorie, portate da 23 allevatori. Un numero significativo di splendidi soggetti, che passeranno sotto lo sguardo attento del Giudice Unico, Francesco Silletti, membro dell’Ufficio Tecnico Anapri. Prima della proclamazione della Campionessa assoluta di questa edizione, sfileranno nel ring 16 bambini e ragazzi, accompagnati ognuno da una vitella Pri, contendendosi così il titolo di vincitore della Gara di Conduzione. A Mostra conclusa ci sarà l’Asta d’Élite di bovini da vita di alto interesse genetico: 15 capi provenienti da cinque allevamenti regionali con lo scopo di attirare un pubblico interessato al miglioramento genetico. Completerà questa splendida cornice, anche la Lotteria che metterà in palio proprio una vitella Pri.

Anche quest’anno, quindi, grazie al prezioso sostegno della Comunità di Montagna della Carnia, di molte aziende private, della Regione e di PromoTurismoFVG, la manifestazione si trasforma in un evento di ampio respiro, abbracciando a 360° il settore zootecnico, riunendo i produttori assieme ai propri animali e ai rispettivi prodotti locali, facendoli conoscere a un vasto pubblico, esaltandone la professionalità e il lavoro svolto all’interno dell’economia regionale in termini di mantenimento dell’ambiente e integrazione con il territorio.