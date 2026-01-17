Groenlandia: Donald Trump minaccia di imporre dazi del 10% a otto paesi europei, tra cui la Francia, se si opporranno alla sua annessione da parte degli Stati Uniti

“Questi paesi, che si stanno impegnando in questo gioco pericoloso, stanno correndo rischi insostenibili e inaccettabili. È quindi imperativo, al fine di proteggere la pace e la sicurezza mondiale, adottare misure forti per garantire che questa situazione potenzialmente pericolosa finisca rapidamente e definitivamente”, ha aggiunto il presidente americano, che ambisce alla Groenlandia.

Donald Trump alza il tiro sulla questione Groenlandia e la minaccia di nuovi dazi ventilata ieri nemmeno 24 ore dopo diventa realtà. Il presidente americano ha annunciato dall’1 febbraio dazi al 10% per tutti i Paesi (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) che “si sono recati in Groenlandia per motivi sconosciuti”. La tariffa, ha precisato su Truth Social, “sarà aumentata al 25% dall’1 giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia”.

“Questa è una situazione molto pericolosa per la Sicurezza, la Protezione e la Sopravvivenza del nostro Pianeta – ha scritto il presidente americano – Questi Paesi, che stanno giocando a questo gioco estremamente rischioso, hanno creato un livello di rischio non più sostenibile né accettabile. Pertanto, è imperativo che, al fine di proteggere la Pace e la Sicurezza Globale, vengano adottate misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa si concluda rapidamente e senza alcun dubbio”.