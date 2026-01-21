Siena teatro dei Rinnovati in scena “Malinconico moderatamente felice”

Nuovo appuntamento del cartellone “Sipario Rosso” da venerdì 23 a domenica 25 gennaio

Sabato 24 alle ore 18.30 l’incontro con il pubblico nel foyer dei Rinnovati

Raccontare con ironia le fragilità e le contraddizioni della vita quotidiana

Massimiliano Gallo è “Malinconico moderatamente felice”

Prima la letteratura, poi la televisione e adesso il teatro: nel cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli entra in scena Massimiliano Gallo nei panni di Vincenzo Malinconico, con lo spettacolo “Malinconico moderatamente felice” di Diego De Silva e dello stesso Massimiliano Gallo, al Teatro dei Rinnovati da venerdì 23 a domenica 25 gennaio. Un monologo comico e riflessivo che, in dialogo diretto con il pubblico, racconta con ironia le fragilità e le contraddizioni della vita quotidiana. Sabato 24 alle ore 18.30 l’incontro con il cast nel foyer del teatro.

La trama. Vincenzo Malinconico, un avvocato d’insuccesso con una carriera incerta e una vita sentimentale disastrosa, affronta piccoli e grandi fallimenti con tono giocoso. Tra sarcasmo e tenerezza, mette in luce le difficoltà e le insicurezze che tutti noi viviamo ogni giorno: al lavoro, in famiglia e nelle relazioni. Massimiliano Gallo, volto noto al grande pubblico, dà vita al suo ruolo grazie al suo umorismo napoletano e, con leggerezza, porta in scena una figura complessa e confusa come Malinconico, che fatica ad affrontare la quotidianità e coinvolge gli spettatori con un dialogo diretto, divertente e capace di far riflettere sulle imperfezioni della vita.

“Quello di Vincenzo Malinconico – racconta l’attore e regista Massimiliano Gallo – è un progetto a cui sono particolarmente legato e che ho voluto fortemente. Malinconico l’ho amato, ascoltato; ci siamo fidati uno dell’altro, e finalmente l’ho indossato e vissuto. È dunque un passaggio naturale portarlo in scena, grazie alla penna sopraffina di Diego De Silva e al mio senso dello spettacolo, dandogli corpo e anima. Ora c’è da cucirgli un abito in cui stia comodo. Una scena funzionale, un amico immaginario e cinque attori che gli faranno compagnia. In video, gli interventi dei suoi amici, dei suoi amori, del suo complicatissimo mondo. Sarà una regia amorevole, la mia, sperando di farvi conoscere Vincenzo per come io lo conosco”.

Lo spettacolo, scritto da Diego De Silva e Massimiliano Gallo, andrà in scena sul palco del Teatro dei Rinnovati venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 21 e domenica 25 gennaio alle ore 17. La regia è di Massimiliano Gallo, che da protagonista condividerà il palco con Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Eleonora Rella, il disegno luci di Alessandro Di Giovanni, mentre le musiche e le canzoni originali sono di Joe Barbieri. Nella produzione, Gianpiero Mirra e Daniela De Rosa per Diana Or.I.S..