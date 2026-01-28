Teatro Biondo Palermo in scena “Tre modi per non morire Baudelaire, Dante, i Greci”

­

Tre modi per non morire

Baudelaire, Dante, i Greci

di Giuseppe Montesano

con Toni Servillo

luci Claudio De Pace

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

si ringrazia Agenzia Teatri

Toni Servillo è il protagonista di Tre modi per non morire – Baudelaire, Dante, i Greci di Giuseppe Montesano.

Tre modi per non morire è un viaggio teatrale che attraversa tre momenti in cui i poeti ci hanno insegnato a cercare la vita. Il recital, scritto da Montesano e interpretato da Servillo, individua nel maudit Charles Baudelaire, nel sommo Dante e nei classici greci gli autori che hanno messo in pratica, e tuttora ci insegnano, l’arte di non morire.

La serata si apre con Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? dove si racconta come la bellezza combatta la depressione e l’ingiustizia; prosegue con Le voci di Dante, dove alcuni celebri personaggi della Commedia ci appaiono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente; approda infine a Il fuoco sapiente dei Greci, dove poesia e filosofia accendono una visione capace di immaginare il futuro.

Tre modi per non morire è un viatico per ritrovare le parole che nutrono la nostra interiorità, interpretate da un attore con tutto il suo corpo e la sua anima. In questi tempi oscuri, incerti e gravosi, nei quali siamo tutti inquieti, impoveriti, spaventati, sentiamo che ci manca qualcosa di cui avremmo un disperato bisogno: ci manca l’amore, ci manca la vita. Ma è grazie alla poesia che possiamo ritrovare la forza e la voglia di vivere.

Durata dello spettacolo: 1 ora e 20 minuti senza intervallo

Poema a fumetti

testi e disegni di Dino Buzzati

regia Paolo Valerio

con Paolo Valerio

e con Sabrina Reale (pianoforte)

musiche originali Antonio Di Pofi

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia / Teatro Stabile di Verona

Paolo Valerio è regista e interprete dello spettacolo Poema a fumetti, ispirato all’omonima opera di Dino Buzzati.

Pubblicato con grande scalpore nel 1969, Poema a fumetti è diventato un caso letterario: per anni irreperibile nelle librerie, soltanto da qualche tempo lo si sta rivalutando.

Si tratta di una rilettura in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice, nella quale Buzzati ci parla di se stesso, concentrando in 208 tavole a colori tutti i temi a lui più cari del mistero, della poesia, dell’erotismo, della melanconia, a partire dall’eterno dialogo tra la vita e la morte. Attraverso un raffinato gioco di citazioni e autocitazioni, l’omaggio ad artisti di ogni epoca, la contaminazione di generi, queste pagine svelano l’intero universo creativo di Dino Buzzati, i suoi riferimenti culturali, le fonti di ispirazione, le suggestioni infantili, gli interessi di adulto, il metodo di lavoro, facendo di Poema a fumetti un libro che ne racchiude in sé molti altri, come solo i capolavori possono fare.

Lo spettacolo vede Paolo Valerio impegnato nel doppio ruolo di interprete e regista, mentre scorrono sullo schermo le tavole di Buzzati, con il commento musicale eseguito dal vivo dalla pianista Sabrina Reale: ne risulta un avvincente e raffinato dialogo fra letteratura, teatro, musica e fumetto. Un delicato omaggio a Dino Buzzati.

Durata dello spettacolo: 1 ora e 15 minuti senza intervallo