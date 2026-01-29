Durante la seduta di oggi, giovedì 29 gennaio. Voto unanime

Siena Jazz, il Consiglio comunale approva la revisione statutaria

Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, giovedì 29 gennaio, ha approvato la revisione statutaria dell’associazione Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. L’atto, presentato dal Vicesindaco e assessore alle partecipate, Michele Capitani, ha ricevuto l’unanimità dei ventisei consiglieri comunali presenti.

“L’aggiornamento dello Statuto di Siena Jazz – ha evidenziato Capitani – rappresenta un passaggio importante per consolidare il ruolo di una delle realtà culturali più significative della nostra città. Con questo atto garantiamo un assetto più coerente con il quadro normativo attuale e rafforziamo le basi organizzative di un’istituzione che da anni contribuisce alla proiezione nazionale e internazionale di Siena nel campo della formazione e della produzione musicale”.

“Il documento – ha illustrato il Vicesindaco – recepisce le modifiche necessarie all’adeguamento dello Statuto alle indicazioni della Regione Toscana, alla normativa del Terzo Settore e alla disciplina della figura del direttore artistico-didattico, rafforzando il quadro organizzativo e gestionale dell’associazione. Nel dettaglio, la revisione dello Statuto introduce e rafforza alcuni elementi qualificanti. In primo luogo, viene esplicitato l’inquadramento di Siena Jazz nell’ambito del Terzo Settore, chiarendone finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale nei settori dell’istruzione, della formazione artistica e della promozione culturale, nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione. Il nuovo Statuto interviene, inoltre, sulla governance dell’associazione, aggiornando la composizione e le funzioni degli organi, con particolare riferimento al Consiglio di amministrazione, al Consiglio accademico e all’Organo di controllo, rafforzando i meccanismi di trasparenza, controllo e partecipazione degli enti fondatori e delle componenti accademiche, compresa la rappresentanza degli studenti. Un ulteriore ambito di intervento riguarda la figura del Direttore artistico-didattico, per la quale vengono disciplinati in modo più puntuale requisiti, modalità di selezione pubblica, funzioni e competenze, al fine di garantire qualità, autonomia e coerenza dell’attività didattica, artistica e di ricerca dell’accademia. Infine, lo Statuto aggiorna le disposizioni relative alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, alla programmazione delle attività, all’approvazione dei bilanci e ai controlli interni, assicurando un assetto organizzativo più solido e allineato al quadro normativo vigente”.

La delibera si inserisce nel percorso di aggiornamento delle norme statutarie dell’associazione, costituita nel 1990 dal Comune di Siena insieme all’amministrazione provinciale di Siena e all’Associazione Jazzistica Senese, e già oggetto nel tempo di precedenti revisioni, l’ultima delle quali risalente al luglio 2024. La proposta di revisione è stata trasmessa dall’associazione Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz con nota del 22 dicembre 2025.