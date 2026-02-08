Giornata internazionale dell’epilessia: l’Umbria vicina ai malati e alle loro famiglie con iniziative di sensibilizzazione

(aun) – Perugia, 8 febbraio 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia, che si terrà domani 9 febbraio 2025, la Regione Umbria si unisce alla comunità internazionale per sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza su questa condizione neurologica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. L’epilessia, una delle malattie neurologiche più comuni, continua ad essere spesso accompagnata da stigma e incomprensione, nonostante i progressi nel trattamento e nella gestione della condizione. Quest’anno, le iniziative si concentrano sui progetti e percorsi specialistici interdisciplinari promossi negli ospedali regionali per la corretta gestione delle persone con epilessia in Umbria e su nozioni di primo soccorso da adottare in caso di crisi epilettiche.

“Queste iniziative sono un gesto di vicinanza concreta alle persone con epilessia e alle loro famiglie – dichiara la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Vogliamo abbattere lo stigma che ancora circonda questa condizione neurologica, garantendo al contempo percorsi di cura sempre più qualificati e multidisciplinari. Ringrazio coloro che hanno promosso le iniziative e tutti i professionisti e i volontari che ogni giorno si dedicano con competenza e umanità alla cura delle persone con epilessia e alla formazione della cittadinanza sui comportamenti corretti da adottare in caso di crisi epilettica. È fondamentale che la comunità sappia come intervenire: un soccorso tempestivo e appropriato può fare la differenza”.

L’ Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di Terni insieme all’Università degli Studi di Perugia e all’Ordine Trsm e Pstrp Umbria, dei tecnici sanitari di neurofisiopatologia, e in collaborazione con la Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice), promuovono le seguenti iniziative di sensibilizzazione per la giornata del 9 febbraio.

Saranno attivi punti informativi negli ospedali di Perugia e Terni, in collaborazione con l’Ordine Trsm e Pstrp Umbria, dove medici e tecnici sanitari di neurofisiopatologia effettueranno dimostrazioni pratiche su come gestire bambino e adulto durante una crisi epilettica: presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, dalle 9 alle 13, piano zero area biblioteca, mentre, presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, dalle 9 alle 10:30, quarto piano ambulatorio Neurofisiopatologia.

Alle ore 9 presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia verrà inaugurata l’area dedicata all’accoglienza del bambino e del giovane adulto situata in Neurofisiopatologia (blocco L secondo piano) e nel pomeriggio, alla sala Montalcini, si svolgerà il convegno interaziendale dal titolo “I progetti interdisciplinari per la gestione dei pazienti con epilessia in Umbria” promosso dal Gruppo scientifico umbro di Neurologia, Neurofisiopatologia e Neurochirurgia.

Parteciperanno alla giornata di sensibilizzazione anche il Comune di Perugia con l’illuminazione di viola della Fontana Maggiore, il Comune di Terni che illuminerà la fontana di piazza Europa e Assisi con l’illuminazione dell’Istituto Serafico, che rappresenta un simbolo di impegno concreto nella cura e nel sostegno a bambini e ragazzi.

