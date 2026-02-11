CASA, SALIS E SCUDERI INCONTRANO REALTÀ TERRITORIALI A TORINO

Intervengono Grimaldi, Ohisalo e Rosatelli

Venerdì 13 febbraio, a partire dalle 17.30 al Polo Culturale Lombroso16 di Torino, si terrà il primo appuntamento del ciclo di incontri “Insieme per il diritto all’abitare”, promosso dalle europarlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis (Gruppo The Left) e Benedetta Scuderi (Gruppo Verdi/ALE). Altri due eventi sono previsti per il prossimo 16 febbraio a Milano e per il 18 a Genova.

Durante l’evento le eurodeputate, insieme ad amministratori e amministratrici locali, dialogheranno con ospiti internazionali, attivisti e attiviste, movimenti e realtà territoriali per condividere riflessioni, pratiche, esperienze e lotte sul diritto alla casa, al fine di elaborare collettivamente risposte concrete alla crisi abitativa.

Confermata la partecipazione del deputato di Avs Marco Grimaldi, dell’europarlamentare finlandese dei Verdi Maria Ohisalo e dell’assessore alle Politiche abitative del Comune di Torino Jacopo Rosatelli.