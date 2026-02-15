Trema la terra

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il
15-02-2026 03:04:40 (UTC) 6 ore, 3 minuti fa
15-02-2026 04:04:40 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3222, 11.6632 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il
14-02-2026 22:48:44 (UTC) 10 ore, 14 minuti fa
14-02-2026 23:48:44 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3848, 11.9412 ad una profondità di 5 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.