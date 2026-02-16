Guerra Israele-Palestina news del 16.02.2026

Donald Trump ha chiesto ad Hamas di “rispettare il proprio impegno per una smilitarizzazione completa e immediata”. E’ quanto ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post pubblicato su Truth Social, dedicato al Board of Peace, organismo che, secondo Trump, ha “un potenziale illimitato” e un obiettivo che va “ben oltre Gaza”, che è “la pace nel mondo”.

Nel messaggio, Trump ha definito il Board of Peace come destinato a diventare “l’organo internazionale più importante della storia”. Trump ha, quindi, annunciato che giovedì 19 febbraio i membri del Board of Peace si riuniranno a Washington, dove verrà comunicato che gli Stati membri hanno promesso oltre 5 miliardi di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione a Gaza.

Netanyahu chiede che il disarmo di Hamas includa tutte le armi anche quelle leggere

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito che smantellare Hamas significa rinunciare a tutte le armi, comprese quelle leggere come i fucili d’assalto, oltre alla distruzione dei tunnel e delle fabbriche di armamenti a Gaza. Secondo quanto scrive il Times of Israel Netanyahu ha respinto l’idea di una smilitarizzazione parziale, sostenendo che le armi leggere sono quelle che causano più vittime.

L’Italia Paese osservatore al Board of Peace

Quel che è certo, è che l’Italia sarà presente alla riunione del Board of Peace per Gaza, ma resta da definire il livello della partecipazione. La premier Giorgia Meloni starebbe, infatti, ancora valutando se recarsi personalmente negli Stati Uniti. “Ci sta pensando”, riferiscono fonti di governo. In caso contrario, a rappresentare Roma nella capitale americana dovrebbe essere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Come spiegato dalla stessa presidente del Consiglio ad Addis Abeba, l’Italia è stata invitata in qualità di osservatore: una soluzione di compromesso giudicata positivamente dall’esecutivo, alla luce dei vincoli costituzionali che impediscono una piena adesione di Roma all’organismo,creato da Trump.