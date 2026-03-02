Libano: 52 morti e 154 feriti provocati dagli attacchi Israeliani

Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso più di 50 persone e ne hanno sfollate 28.500, hanno annunciato le autorità libanesi.

I continui attacchi aerei israeliani contro le roccaforti di Hezbollah in Libano hanno causato 52 morti e 154 feriti, secondo un nuovo bilancio ufficiale. Un bilancio precedente riportava 31 morti e 149 feriti. I raid sulla periferia meridionale di Beirut, così come nel sud e nell’est del paese, hanno inoltre provocato lo sfollamento di oltre 28.500 persone, secondo l’unità governativa per la gestione delle catastrofi.

Sette paesi arabi condannano l'”aggressione” iraniana davanti all’ONU

Sette paesi arabi hanno fermamente condannato, dinanzi al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (ONU), le rappresaglie attuate dall’Iran in Medio Oriente in seguito agli attacchi israelo-americani sul suo territorio.

Il gruppo di Stati arabi , intervenendo dinanzi al Consiglio per i diritti umani di Ginevra, ha dichiarato che gli attacchi iraniani costituiscono una violazione “estremamente grave” del diritto internazionale e minacciano la stabilità regionale. Le deliberazioni del Consiglio quel giorno sono state ampiamente dedicate alla situazione in Medio Oriente. “I Paesi arabi hanno cercato di rafforzare il dialogo e la trasparenza. Questa è un’escalation ingiustificabile che destabilizza tutti gli sforzi verso la pace e la stabilità “, ha dichiarato l’ambasciatore saudita Abdulmohsen Majed Ben Khothaila, parlando a nome del gruppo.

Anche i sei paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo – Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – nonché la Giordania, tutti colpiti dalle rappresaglie di Teheran, hanno condannato congiuntamente queste “aggressioni” , avvenute nonostante i loro “sforzi per evitare un’escalation nella regione” .

In Iran gli attacchi Usa sono solo all’inizio e la Casa Bianca non esclude neppure l’invio di truppe sul terreno. Parola del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che oggi, lunedì 2 marzo, ha avvertito Teheran: “Li stiamo per colpire molto duramente, l’operazione prosegue molto bene – ha detto ai microfoni della Cnn – . La grande ondata di attacchi non c’è ancora stata, arriverà presto”. Quanto ai civili, “vogliamo aiutare il popolo iraniano – ha affermato Trump – ma al momento vogliamo che tutti restino a casa. NonHegseth: “Teheran non stava negoziando”

Tuttavia secondo quanto riferito oggi dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, in conferenza stampa l’azione militare è stata decisa perché “Teheran non stava negoziando, stava prendendo tempo, guadagnando tempo per ricaricare le proprie scorte di missili e riprendere le proprie ambizioni nucleari”. “Il loro obiettivo – ha affermato – era quello di tenerci in ostaggio, minacciando di attaccare le nostre forze. Il presidente Trump non sta a questi giochi”. E ora, ha avvertito, “concluderemo tutto questo solo alle condizioni dell”America First’ scelte dal presidente Trump, e non quelle di nessun altro, come è giusto che sia”.

Ad ogni modo, ha chiarito Hegset, “ai media e alla sinistra politica che grida alla ‘guerra infinita’: Stop. Questo non è l’Iraq, non è una guerra infinita. Io ero lì per entrambe, la nostra generazione ne sa di più”. è sicuro là fuori”.

Parlando poi con il New York Post, Trump ha dichiarato di non escludere l’invio di truppe in Iran qualora la situazione lo rendesse necessario, dopo i raid statunitensi contro la leadership militare e politica di Teheran. “Non ho esitazioni riguardo ai ‘boots on the ground’, come dice ogni presidente: ‘non ci saranno truppe di terra’. Io non lo dico” – aggiungendo che la posizione americana resta che “probabilmente non ce ne sarà bisogno”, e valuterebbe l’invio “solo se necessario”.