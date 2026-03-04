Iran news del 04.03.2026

E dopo che Israele ha abbattuto in mattinata un caccia di Teheran, un missile balistico lanciato dall’Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Nella giornata di oggi, l’Iran ha intanto attaccato anche il Kuwait con una serie di raid. Nel frattempo in Sri Lanka sono oltre 100 i dispersi e 32 i feriti dopo un attacco a una nave iraniana: recuperati alcuni corpi.

Quinto giorno di guerra in Iran, oggi 4 marzo. Continuano gli attacchi di Usa e Israele a Teheran mentre la crisi si estende anche agli altri Paesi del Golfo. La giornata si apre con una ondata di raid israeliani in diverse città libanesi – i morti, secondo i media statali, sarebbero almeno 11 – e l’annuncio dei Pasdaran sul “controllo totale” dello Stretto di Hormuz. Dal consigliere di Khamenei quindi il messaggio agli Usa dalla tv di Stato: “Pronti a guerra prolungata, non negozieremo”.

In una conferenza stampa con il Cancelliere tedesco alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha intanto risposto ieri, per la prima volta, alle domande sull’attacco condotto da Washington e Tel Aviv. Dai radar alla difesa aerea, ha detto, “abbiamo distrutto tutto”. Il leader americano ha poi parlato del coinvolgimento dei Paesi neutrali nel conflitto e attaccato Spagna e Gran Bretagna.

L’esercito israeliano annuncia di aver abbattuto un aereo da caccia iraniano su Teheran

“Un impressionante F-35I dell’aeronautica militare israeliana ha recentemente abbattuto un caccia iraniano Yak-130 sopra Teheran ” , ha dichiarato l’esercito israeliano in una nota pubblicata su Telegram . “Questa è la prima intercettazione al mondo di un caccia pilotato da un F-35”, ha proseguito la nota, citando un portavoce delle IDF.

L’Iran non ha alcuna intenzione di negoziare con gli Stati Uniti ed è pronto a una guerra prolungata.

“Non abbiamo fiducia negli americani e non abbiamo basi per negoziare con loro. Possiamo continuare la guerra finché vogliamo “, ha dichiarato mercoledì alla televisione di stato iraniana Mohammad Mokhbar, consigliere capo del defunto Leader Supremo Ali Khamenei.

“L’Iran sta finendo i missili, ha colpito paesi neutrali ed è stata una sorpresa. E ora tutti questi paesi stanno combattendo duramente contro l’Iran”. Donald Trump per la prima volta risponde alle domande sull’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’offensiva del 28 febbraio ha innescato un conflitto che si è rapidamente esteso in sostanza all’intero Golfo Persico. Teheran ha reagito con missili e droni che hanno colpito i paesi in cui si trovano le basi americane.

“Hanno attaccato paesi che non erano coinvolti e questo descrive il livello di malvagità di questa gente. Ci sono paesi che si sono ritrovati sotto i missili all’improvviso. L’Iran ha attaccato il Qatar, l’Arabia Saudita, gli Emirati. Persino l’Oman, il mediatore dei colloqui”, dice Trump alla Casa Bianca, nell’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Tra una risposta e l’altra, il presidente degli Stati Uniti suggerisce l’idea di una sorta di coalizione già esistente. Non sono solo Stati Uniti e Israele, a leggere le parole di Trump, a fronteggiare l’Iran.