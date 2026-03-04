​ROMA CAPITALE: SI INSEDIA L’UFFICIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO CITTADINO (USSIC)

​

​

Al via la nuova governance per la salute e il welfare di prossimità

​Roma, 4 marzo 2026 – Si è riunito oggi, per la prima volta, l’Ufficio Sociosanitario Integrato Cittadino (USSIC) di Roma Capitale. L’insediamento segna una tappa fondamentale nel percorso di riforma del welfare cittadino, sancendo il passaggio da una collaborazione episodica a una governance integrata e stabile tra le istituzioni capitoline e le Aziende Sanitarie Locali.

​L’USSIC nasce come lo strumento operativo volto a superare la frammentazione tra sociale e sanitario, mettendo a sistema competenze e risorse per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle persone, in particolare delle fasce più fragili della popolazione.

​”Oggi segniamo un’evoluzione concreta nel modo in cui le Istituzioni lavorano insieme – ha sostenuto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari -. L’USSIC non è solo un tavolo di coordinamento, ma il luogo dove trasformiamo indirizzi e linee programmatiche in azioni operative, capaci di incidere realmente sulla vita dei cittadini e dei territori.

​L’avvio dell’Ufficio è il coronamento di un lavoro preparatorio durato mesi, che ha visto protagonisti l’Ufficio di Piano Sociale Cittadino del Dipartimento Politiche Sociali e il confronto costante con le 3 ASL di Roma che ringrazio. Un impegno per l’amministrazione che punta a costruire un sistema di protezione sociale e sanitaria più forte e vicino alle esigenze reali delle persone”.