Attacchi all’Iran, Israele: “Operazione durerà almeno un’altra settimana o due”

05 marzo 2026 | 07.41

Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele sull’Iran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta Teheran, che conferma esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj.

Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno un’altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L’obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull’Iran più di 5mila bombe.

12 minuti fa

Colpita petroliera al largo del Kuwait, greggio in mare

Una petroliera è stata colpita da una “grande esplosione” nelle acque al largo del Kuwait, provocando una fuoriuscita di greggio in mare. Lo rende noto l’Ukmto, l’Agenzia britannica per la sicurezza marittima, spiegando che la petroliera colpita era ancorata a 30 miglia nautiche a sud-est del porto di Mubarak Al Kabeer.

La nave sta imbarcando acqua, precisa l’Ukmto, mentre sono state segnalate piccole imbarcazioni in fuga. L’equipaggio è al sicuro e non si è sviluppato alcun incendio, prosegue l’agenzia.

16 minuti fa

Hegseth a Katz: “Vai avanti fino in fondo, Usa con te”

”Vai avanti fino in fondo, gli Stati Uniti sono con te”. Questo il messaggio che il capo del Pentagono Pete Hegseth avrebbe inviato al ministro della Difesa israeliano Israel Katz rispetto all’operazione militare in corso contro l’Iran. Lo riferisce il ministero della Difesa di Israele riferendo di un colloquio telefonico nella notte tra Hegseth e Katz.

Nel corso del colloquio, Katz ha espresso a Hegseth le sue condoglianze per la morte di sei militari statunitensi durante l’operazione militare israelo-americana contro l’Iran. Katz ha quindi sottolineato che Israele sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a proteggere la sicurezza delle truppe statunitensi nella regione.

Katz ha anche ringraziato Hegseth per il suo grande sostegno a Israele e per l’ampia assistenza nella difesa dei suoi cittadini.

19 minuti fa

Riad: distrutti diversi droni che sorvolavano A. Saudita

Il ministero della Difesa saudita ha reso noto che le forze militari hanno distrutto diversi droni che sorvolavano il Paese senza precisare da dove venissero. Un drone è stato intercettato a est della regione settentrionale di Al-Jawf e altri tre a est del governatorato di al-Kharj, a sud est di Riad.

23 minuti fa

Senatori Gop bloccano provvedimento per limitare poteri guerra Trump

Senatori repubblicani hanno bloccato un provvedimento bipartisan che avrebbe limitato il potere di Donald Trump di proseguire la guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso, anche, come sta accadendo, con l’estensione del conflitto. La mozione per trasferire la risoluzione dalla Commissione esteri è stata respinta con 47 voti favorevoli e 53 contrari. L’unico repubblicano a votare in favore è stato Rand Paul. Le due moderate Susan Collins (Maine) e Lisa Murkowski (Alaska), hanno entrambe votato per bloccare la risoluzione, pur introducendo note di attenzione sull’operazione.

28 minuti fa

Oggi Tajani e Crosetto in Parlamento. Opposizioni in pressing: “In Aula venga Meloni”

L’Iran e l’evoluzione del quadro internazionale al centro delle comunicazioni del ministro degli Esteri e del ministro della Difesa

37 minuti fa

Centcom chiede a Pentagono più ufficiali intelligence per 100 giorni

Il Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, ha chiesto al Pentagono di inviare un numero maggiore di ufficiali dell’intelligence militare al suo quartier generale a Tampa, in Florida, per supportare le operazioni di guerra contro l’Iran per almeno 100 giorni. Lo scrive Politico aggiungendo che probabilmente il periodo si estenderà fino a settembre.

Politico spiega che questa è la prima richiesta di ulteriore personale di intelligence ed è un segnale che il Pentagono sta stanziando risorse per operazioni che potrebbero proseguire ben oltre le quattro settimane menzionate dal presidente americano Donald Trump quando ha stimato la durata dell’operazione contro l’Iran.

40 minuti fa

Media: funzionario Hamas ucciso in raid Idf su Beirut

Un funzionario di Hamas è stato ucciso negli attacchi israeliani a Beirut. Lo rende noto l’agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna), che ha segnalato diversi attacchi israeliani nelle prime ore di oggi. Due attacchi, ha precisato, hanno colpito la roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut.

L’esercito israeliano, che in precedenza aveva chiesto ai residenti di abbandonare i sobborghi di Beirut dove erano previsti attacchi, ha dichiarato di aver colpito diversi “centri di comando” di Hezbollah nella capitale libanese.

43 minuti fa

Carney non esclude partecipazione militare Canada a operazione Usa Israele

Il Premier canadese Mark Carney non esclude la partecipazione militare del Canada alla guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, nel quadro dell’escalation del conflitto in Medio Oriente. “Non si può mai categoricamente escludere la partecipazione. Saremo al fianco dei nostri alleati”, ha dichiarato Carney, in visita in Australia. Carney aveva in precedenza sottolineato che l’operazione militare di Usa e Israele era “incoerente con il diritto internazionale”.

48 minuti fa

Australia dispiega ‘risorse militari’ in Medio Oriente

L’Australia dispiega “risorse militari” in Medio Oriente dopo l’inizio degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e la risposta di Teheran contro i Paesi del Golfo e in Medio Oriente. Lo ha annunciato il Premier Anthony Albanese in un discorso pronunciato in Parlamento senza precisare altro. Nella regione si trovano 115mila australiani. I media australiani hanno aggiunto che le risorse dispiegate sono aerei militari.

50 minuti fa

Teheran: esplosioni nella capitale e in periferia

Teheran ha confermato che si sono registrate esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj. Lo riferiscono i media iraniani.

53 minuti fa

Qatar evacua residenti vicino ad ambasciata Usa

Il Qatar ha annunciato l’intenzione di evacuare i residenti che vivono nei pressi dell’ambasciata di Washington a Doha, dopo gli attacchi iraniani di rappresaglia contro il paese del Golfo. “Le autorità competenti stanno evacuando i residenti che vivono nelle vicinanze dell’ambasciata statunitense come misura precauzionale temporanea”, ha scritto il ministero degli Interni del Qatar su X. “È stato loro fornito un alloggio adeguato come parte delle necessarie misure preventive”, ha aggiunto.

In precedenza il ministero aveva esortato i cittadini a “restare all’interno delle proprie case e degli edifici” e a “evitare di uscire se non in caso di necessità”. Martedì un missile balistico iraniano ha colpito una base militare statunitense ad Al-Udeid, 40 chilometri a sud-ovest di Doha, come ha affermato il ministero della Difesa del Qatar. In precedenza il Qatar ha detto di aver sventato gli attacchi all’aeroporto internazionale di Hamad.

07:31

Iran: nessun missile lanciato verso Turchia rispettiamo sovranità Ankara

Lo Stato Maggiore dell’esercito iraniano ha negato che “un missile sia stato lanciato verso il territorio turco”, aggiungendo “rispettiamo la sovranità della vicina Turchia”. Inoltre il vice comandante del quartier generale iraniano di Khatam al-Anbiya ha affermato che “siamo pronti a continuare la guerra e non ci interessa quanto durerà, finché non raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Il generale ha poi contraddetto i Guardiani della rivoluzione iraniana affermando: “Non abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz, stiamo gestendo le navi al suo interno secondo i protocolli internazionali e stiamo trattando con navi militari che si spacciano per navi commerciali”.

07:28

Nuova ondata di attacchi contro Teheran

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato una vasta ondata di attacchi aerei su Teheran. Lo hanno annunciato le Idf spiegando che nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta la capitale iraniana.

Oggi

07:27

Teheran minaccia di colpire impianto nucleare israeliano di Dimona

Teheran afferma che prenderà di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime in Iran. Lo riporta l’agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano.

Teheran: “Tre missili contro forze curde nel Kurdistan iracheno”

L’Iran ha reso noto di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno. “Abbiamo preso di mira la base dei gruppi curdi con tre missili”, è il testo di un comunicato militare citato dall’agenzia Irna. Teheran ha sottolineato di aver colpito gruppi curdi “che si oppongono alla rivoluzione” come segno di avvertimento alle forze “separatiste” che vogliono scendere in campo contro l’Iran. Nel raid è morto l’esponente di un gruppo di curdi iraniani in esilio. “I gruppi separatisti non pensino di poter scendere in campo. Non lo tollereremo”, ha dichiarato il segretario del Consiglio supremo iraniano, Ali Larijani.

Migliaia di soldati iraniani sono stati uccisi in quattro giorni di attacchi, ha precisato il comandante della base aerea di Ramat David, identificato solo con l’iniziale del suo nome in ebraico, Aleph.

