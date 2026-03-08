Iran, nuovi raid Usa-Israele sul Paese. Idf

Nono giorno di guerra in Iran, oggi 8 marzo. La giornata si apre con nuovi attacchi Usa-Israele nella notte sull’Iran. Tra gli altri obiettivi, colpiti cinque impianti petroliferi di Teheran. Raid delle Idf anche su Beirut, con un attacco aereo nella zona in cui ha sede il gruppo militante libanese Hezbollah.

Intanto, chiarendo le affermazioni di ieri, Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che il suo Paese “sarà costretto a rispondere” a qualsiasi attacco o tentativo di invasione da parte di un paese vicino “per necessità”.

Dal canto suo, il presidente americano Donald Trump ha ‘bacchettato’ stamane gli alleati che non hanno partecipato dall’inizio all’operazione contro Teheran: “Possono fare quello che vogliono. Quelli leali sono già dentro. Ora – ha spiegato alla Cbs – è un po’ tardi per inviare navi”.

Aggiornamenti disponibili

7 minuti fa

Trump: “Ora è tardi per gli alleati per inviare navi”

“Non mi potrebbe importare di meno”, se gli alleati potessero fare di più per aiutare nella guerra contro l’Iran. Lo ha detto alla Cbs il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che “possono fare quello che vogliono. Quelli leali sono già dentro”. Quanto al Regno Unito che ha approntato portaerei per un possibile dispiegamento in Medio Oriente, Trump ha commentato: “È un po’ tardi per inviare navi, vero? Un po’ tardi”.

Su social Truth Social, Trump aveva chiarito che gli Stati Uniti non hanno bisogno delle due portaerei britanniche in Medio Oriente. “Il Regno Unito, un tempo nostro grande alleato, forse il più grande di tutti, sta finalmente prendendo seriamente in considerazione l’invio di due portaerei in Medio Oriente. Va bene, Primo Ministro Starmer, non ne abbiamo più bisogno. Ma ricorderemo. Non abbiamo bisogno di persone che si uniscono alle guerre dopo che le abbiamo già vinte!”

14 minuti fa

Beirut: “Attacco israeliano contro hotel, morte 4 persone”

Un attacco israeliano contro un hotel nel centro di Beirut ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite 10. Lo ha reso noto Il ministero della Salute libanese, mentre Israele ha affermato di aver preso di mira i comandanti delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Nel Libano meridionale, l’agenzia di stampa nazionale ufficiale ha dichiarato che almeno 12 persone sono state uccise in tre attacchi separati avvenuti durante la notte. L’esercito israeliano aveva annunciato in precedenza di aver “iniziato un’ulteriore ondata di attacchi a Beirut”, affermando che avrebbe preso di mira la periferia meridionale della capitale, roccaforte di Hezbollah.

17 minuti fa

Idf colpisce periferia sud di Beirut

L’Idf ha colpito anche stamattina la periferia di Beirut. Riprese televisive hanno mostrato del fumo sollevarsi sopra i quartieri meridionali della capitale libanese, in seguito a un presunto attacco aereo nella zona in cui ha sede il gruppo militante libanese Hezbollah. Diverse ore prima, l’esercito israeliano aveva riferito di aver lanciato attacchi contro le “infrastrutture di Hezbollah” in quella zona.

20 minuti fa

Pezeshkian: “Risponderemo ad attacchi da Paesi vicini”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che il suo paese “sarà costretto a rispondere” a qualsiasi attacco o tentativo di invasione da parte di un paese vicino.

In dichiarazioni trasmesse dalla televisione di Stato, ha aggiunto che, se i nemici dell’Iran “tentano di usare qualsiasi paese per attaccare o invadere il nostro territorio, saremo costretti a rispondere a quell’attacco. Rispondere non significa avere controversie con quel paese o voler danneggiare la sua popolazione: risponderemmo per necessità”. Ieri Pezeshkian si era scusato con i paesi vicini che ospitano basi militari statunitensi per gli attacchi al loro territorio.

27 minuti fa

30 minuti fa

Teheran: “5 impianti petroliferi colpiti da raid Usa-Israele”

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei suoi dintorni. Lo ha dichiarato alla televisione di Stato Keramat Veyskarami, amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company. “La scorsa notte, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha aggiunto il funzionario. “Sono state danneggiate 5 strutture. L’incendio è stato domato”.

36 minuti fa

Tre persone ferite da detriti missile in Bahrein

La caduta di detriti missilistici ha ferito tre persone e danneggiato un edificio universitario in Bahrein. Lo ha reso noto il ministero degli Interni. “A seguito della palese aggressione iraniana, 3 persone sono rimaste ferite e sono stati inflitti danni materiali a un edificio universitario nella zona di Muharraq dopo la caduta di frammenti di missile”, ha affermato il ministero in una nota, riferendosi a un’area insulare a nord-ovest di Manama.

Il ministero degli Interni ha inoltre dichiarato che un attacco con un drone iraniano ha danneggiato un impianto di desalinizzazione dell’acqua. “L’aggressione iraniana bombarda casualmente obiettivi civili e ha provocato danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell’acqua in seguito a un attacco da parte di un drone”, ha affermato il ministero in una nota, dopo che Teheran aveva precedentemente accusato gli Stati Uniti di aver colpito uno dei propri impianti di desalinizzazione da una base in Bahrein.

43 minuti fa

Israele: “Distrutti caccia F-14 a Isfahn”

Il nono giorno di guerra si apre con diversi caccia iraniani F-14 distrutti in attacchi all’aeroporto di Isfahan. Lo ha annunciato l’esercito israeliano. Gli F-14 di fabbricazione statunitense furono forniti all’Iran prima della Rivoluzione islamica del 1979. Sono stati colpiti anche i sistemi di rilevamento e di difesa che rappresentavano un rischio per gli aerei dell’aeronautica militare israeliana. L’esercito israeliano afferma che la distruzione degli F-14, insieme agli attacchi di venerdì che hanno distrutto 16 aerei utilizzati dalla Forza Quds dell’Irgc presso l’aeroporto internazionale Mehrabad di Teheran, rientrano negli sforzi per rafforzare il controllo di Israele sui cieli dell’Iran.