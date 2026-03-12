Missili sulla base italiana di Erbil illesi 120 militari

“Un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime nel personale italiano”. E’ il messaggio che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato a Angelo Bonelli. Il leader di Avs, ospite di Realpolitik su Rete4, lo ha letto in tv. Contattato dall’Adnkronos, il ministro conferma di aver parlato “personalmente” con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. “Stanno tutti bene”, assicura Crosetto. Anche il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, si è messo in contatto con la base.

