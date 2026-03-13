CASAL DEL MARMO – ROMA FUTURA: “NOTIZIE SCONVOLGENTI SULLE VIOLENZE ALL’INTERNO DEL CARCERE”

Roma, 13 marzo 2026 – “Quanto si legge sui fatti accaduti nel carcere minorile di Casal del Marmo è a dir poco sconvolgente. Quello che dovrebbe essere un luogo di rieducazione è stato per alcuni detenuti un luogo di torture e vessazioni. Azioni di violenze fisiche e verbali presumibilmente perpetrate dagli agenti della Polizia Penitenziaria, da coloro che avrebbero dovuto garantire la sicurezza di ogni giovane detenuto” dichiarano i Consiglieri capitolini di Roma Futura Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini.

“Come Roma Futura manifestiamo tutto il nostro sdegno per quanto si sta accertando sia accaduto nel carcere minorile, una struttura penitenziaria che – tra l’altro – ha visto negli ultimi tre anni aumentare di oltre il 50% la presenza di detenuti a causa dell’infausto Decreto Caivano, come testimonia il rapporto di Antigone, e che si pone in un quadro della giustizia penitenziaria davvero disastroso, verso cui non vediamo da parte del nostro Governo alcun intervento riparatore. Ribadiamo, infine, la volontà di Roma Futura a contribuire fattivamente con le associazioni di volontari che operano a Casal del Marmo e nelle strutture penitenziarie della nostra città” concludono Caudo e Biolghini.

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