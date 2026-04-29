Iran, Trump: “Blocco navale finché non ci sarà accordo su nucleare”. Media: piano Usa per nuovi raid

Il blocco navale Usa in Iran andrà avanti finché non si arriverà ad un accordo sul nucleare. Parola di Donald Trump, che in una breve intervista ad Axios ha spiegato che lo stop è “in qualche modo più efficace dei bombardamenti”. Intanto la testata Usa ha rivelato che il Centcom avrebbe preparato un piano per un’ondata di attacchi “breve e potente” contro Teheran nella speranza di sbloccare lo stallo dei negoziati.

A infiammare precedentemente il clima già teso tra Stati Uniti e Iran era stato anche un post dello stesso presidente americano, con un fotomontaggio in cui appare con occhiali da sole e un fucile mitragliatore, sullo sfondo di bombardamenti, accompagnato dalla frase: “No more Mr. Nice Guy” (“Il bravo ragazzo non c’è più”). Nel messaggio, Trump attaccava duramente Teheran: “L’Iran non riesce a darsi una mossa. Non sanno come firmare un accordo non-nucleare. Farebbe bene a svegliarsi presto”.

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