Festival dei mondi, vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori: “una grande stagione che rende Spoleto cuore pulsante della nostra identità culturale”

(Aun) – Roma 28 aprile. 026 – “E’ un onore portare oggi il saluto della Regione Umbria alla presentazione della nuova edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, un evento che rappresenta il cuore pulsante della nostra identità culturale e che quest’anno si interroga proprio sul tema delle Radici: così il vicepresidente della Regione Umbria, con delega alla Cultura, Tommaso Bori, intervenuto oggi alla 69/ma edizione del Festival dei Mondi che si è tenuta oggi a Roma.

“Desidero rivolgere un ringraziamento agli organizzatori, alla Fondazione e a tutte le istituzioni coinvolte a partire dal Comune di Spoleto, in particolare a Daniele Cipriani, la cui direzione artistica ha saputo consolidare il prestigio internazionale della manifestazione puntando con vigore su una sperimentazione d’avanguardia che non dimentica la propria storia, ma anzi trae dalle origini il nutrimento necessario per nuove e coraggiose germinazioni artistiche tra cui anche eventi per il centenario di Dario Fo e l’ottocentenario di San Francesco.

Questa ricerca – prosegue Bori – costante nella contemporaneità più originale e sofisticata si pone in un solco di piena continuità con l’eredità visionaria di Gian Carlo Menotti, rendendo Spoleto un laboratorio culturale senza frontiere dove la tradizione dialoga con il futuro. Il Festival è oggi uno degli appuntamenti più prestigiosi della cultura italiana nel mondo, sostenuto con convinzione dalla Regione Umbria e dal Ministero della Cultura come motore di evoluzione per lo spettacolo e per il territorio. In questa prospettiva di dialogo con il territorio e il futuro non posso che esprimere apprezzamento per l’iniziativa “Adotta un Artista” che si propone come un gesto concreto di partecipazione civica, invitando le famiglie locali a ospitare i giovani talenti della Festival dei Due Mondi Academy. Si tratta di un modello di accoglienza che trasforma i cittadini in protagonisti attivi, creando un legame indissolubile tra la comunità e le visioni contemporanee dei giovani artisti. In un’epoca complessa, come la nostra crediamo fermamente che l’arte autentica sia una missione necessaria per infondere bellezza e rendere la nostra società più umana, parlando una lingua universale che unisce i popoli e ci permette di immaginare insieme il futuro. Buon Festival a tutti”.