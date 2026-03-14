La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, sabato 14 marzo 2026, c’è stato un raid su Israele con missili balistici. Esplosioni sono state sentite sia a Gerusalemme che nella parte centrale del Paese.

In mattinata, invece, c’è stato un attacco che ha colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq. Sul sito era visibile una colonna di fumo.

Nelle ultime ore Washington ha attaccato l’isola di Kharg, principale terminal petrolifero iraniano nel Golfo Persico. In un post su X, il Comando centrale americano (Centcom) scrive di aver colpito con successo oltre 90 obiettivi militari, preservando al contempo le infrastrutture petrolifere.

Secondo il presidente americano Donald Trump, “l’Iran che è completamente vinto e vuole concludere un accordo, ma non un accordo che io accetterò”. Da parte sua, Teheran ha minacciato rappresaglie contro infrastrutture energia legate agli Usa.

Intanto Israele starebbe pianificando un’espansione della sua operazione di terra in Libano, con l’obiettivo di conquistare tutta l’area a sud del fiume Litani e di smantellare completamente l’infrastruttura militare di Hezbollah

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