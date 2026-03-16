Siena. La Polizia di Stato arresta il presunto autore della rapina a mano armata al “Penny Market”

Siena. La Polizia di Stato arresta in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere il presunto autore della rapina a mano armata consumata lo scorso 17 febbraio al “Penny Market” di Monteriggioni.

E’ stato arrestato dalla Polizia di Stato, in esecuzione dell’ordinanza che ne dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Siena, il presunto autore della rapina commessa lo scorso 17 febbraio al supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni (SI).

L’uomo, 64enne italiano, rintracciato il giorno stesso dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato con una pistola la cassiera, asportando i soldi dalla cassa, dandosi poi alla fuga.

La sera del fatto, gli investigatori lo avevano fermato e trovato in possesso di 2150 euro in contanti e una pistola scacciacani priva di tappo rosso.

A seguito di ulteriori accertamenti investigativi e attività di riscontro svolte dagli uomini della Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siena, per i fatti contestati, è stata emessa ed eseguita l’ordinanza dispositiva della misura cautelare.

Il 64enne è stato, quindi, condotto presso la Casa Circondariale di Siena.

Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.