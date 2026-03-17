Il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria promuove il concorso fotografico “Sguardi di Parità – Fotografia, diritti e impegno sociale”, un’iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sui temi delle pari opportunità, dei diritti umani e del contrasto alle discriminazioni attraverso il linguaggio della fotografia.

(AUN) – Perugia, 17 marzo 2026 – Il concorso si inserisce nell’ambito delle attività culturali e istituzionali del Centro Pari Opportunità, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto, della dignità e dell’uguaglianza sostanziale tra le persone. Attraverso immagini e narrazioni visive, i/le partecipanti sono invitati/e a raccontare esperienze, relazioni e contesti che contribuiscono alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

Il tema “Sguardi di Parità” richiama la necessità di promuovere rappresentazioni non stereotipate dei ruoli, delle identità e delle relazioni, valorizzando storie di resilienza, autodeterminazione e partecipazione civica. Il concorso si ispira, inoltre, alla figura di Tina Modotti, esempio di una fotografia capace di coniugare ricerca artistica e impegno sociale, intesa come pratica consapevole e responsabile.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a persone maggiorenni residenti in Umbria, senza distinzione tra fotografi professionisti e amatori. Ogni partecipante potrà presentare fino a un massimo di tre fotografie originali e inedite, realizzate con qualsiasi tecnica fotografica, purché inviate in formato digitale secondo le specifiche indicate nel bando.

Le opere saranno valutate da una Commissione composta da esperti ed esperte in fotografia, cultura visiva e pari opportunità. Sono previsti tre premi in denaro: primo premio di 1.000 euro, secondo premio di 650 euro e terzo premio di 350 euro. Le fotografie selezionate saranno inoltre valorizzate attraverso mostre, pubblicazioni e attività di comunicazione istituzionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede del Centro Pari Opportunità a Perugia.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando pubblicat sui canali istituzionali del Centro Pari Opportunità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando completo o contattare il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria.