Guerra in MedioOriente news del 27.03.2026

Guerra in Medio Oriente: l’Iran minaccia di colpire gli hotel della regione che ospitano soldati americani

Quando i soldati americani “entrano in un hotel, dal nostro punto di vista quell’hotel diventa americano”, ha dichiarato il portavoce delle forze armate iraniane. Le Guardie Rivoluzionarie chiedono inoltre che i civili lascino le aree in cui sono schierate le truppe americane.

“Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono spinte al limite, oltre il punto di rottura”: il leader dell’opposizione israeliana avverte di un “disastro per la sicurezza”.

“I nostri piloti, i nostri combattenti stanno attualmente scrivendo capitoli gloriosi nella storia dello Stato di Israele (…) Ma le Forze di Difesa Israeliane vengono spinte al limite, oltre i loro limiti”, ha avvertito Yair Lapid in una dichiarazione televisiva, accusando il governo di aver lasciato “l’esercito ferito, abbandonato sul campo di battaglia ” .

dire: ‘Non lo sapevo'”, ha continuato Yair Lapid, riprendendo le parole del generale Zamir, il quale avrebbe affermato che l’esercito israeliano era “sull’orlo del collasso” e riferendosi ai riservisti che si trovavano al loro “sesto o settimo turno di servizio” .

«Questi riservisti sono esausti e sfiniti e non sono più in grado di affrontare le sfide alla sicurezza », ha affermato, insistendo: «L’esercito non ha abbastanza soldati per le sue missioni ». Anche l’esercito è intervenuto in serata, dichiarando di aver bisogno di «forze aggiuntive» sul fronte libanese e, più in generale, per poter svolgere tutte le sue «missioni », secondo quanto riferito dal suo portavoce, il generale di brigata Effie Defrin.

Di fronte a questa situazione, il leader dell’opposizione israeliana ha chiesto la coscrizione degli ebrei ultraortodossi, che sono stati in gran parte esentati dal servizio militare sin dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948. “Il governo deve smetterla di essere codardo, smettere immediatamente di sovvenzionare gli Haredim (‘ coloro che temono Dio ‘ in ebraico) che si sottraggono alla coscrizione e inviare la polizia militare a cercare i disertori “, ha aggiunto Yair Lapid.