Il futuro dell’Oncologia. Il professor Bernard Fox ospite al seminario di dottorato in Medicina traslazionale e di precisione, per parlare di immunoterapia del cancro

L’evento è stato introdotto dal professor Michele Maio, ordinario di Oncologia medica all’Università di Siena e direttore del Dipartimento Oncologico e dell’Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Un’importante occasione di confronto e di approfondimento sui temi di maggior rilievo in merito al futuro dell’oncologia. L’aula Magna del Centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena ha ospitato il seminario di dottorato in Medicina traslazionale e di precisione, la cui coordinatrice è la professoressa Anna Maria Di Giacomo, dal titolo: “Decode & conquer: identifying antigens for therapeutic cancer Immunotherapy”. L’evento è stato introdotto dal professor Michele Maio, ordinario di Oncologia medica all’Università di Siena e direttore del Dipartimento Oncologico e dell’Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ed ha avuto come relatore principale il professor Bernard Fox, direttore del laboratorio di Immunologia molecolare e tumorale, presso l’Earle A. Chiles Research Institute-Providence Cancer Institute di Portland (USA). Il professor Fox, cofondatore della Biotech UbiVac, società che sviluppa strategie per l’identificazione di antigeni per l’immunoterapia oncologica terapeutica, ha esposto i risultati delle più recenti ricerche scientifiche in questo campo, accendendo un faro sull’identificazione di antigeni specifici per ogni paziente e sullo sviluppo di vaccini terapeutici personalizzati. L’evento ha riscosso un grande interesse, con una numerosa partecipazione di studenti di medicina, specializzandi, ricercatori e i vari professionisti che, a vario titolo, hanno preso parte all’evento.

In allegato una foto

Di seguito il link al video su Youtube: https://youtu.be/jg0QEp-gUUA

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