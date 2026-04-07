Guerra Trump – Mediooriente news del 7.04.2026

Iran, media: Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è ricoverato in un ospedale di Qom, non è cosciente, e non è in grado di governare l’Iran. Lo scrive il Times e lo rilanciano i media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. “Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime”, si legge in una nota.

Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la condizione di Khamenei dall’inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l’Ayatollah Ali Khamenei.

Iraele annuncia un’ondata di missili contro l’Iran, esplosioni udite a Teheran

L’esercito israeliano ha inoltre riferito del lancio di missili iraniani. Durante la notte, l’Arabia Saudita ha dichiarato di aver intercettato sette missili balistici sul proprio territorio.

Di fronte all’Iran, Donald Trump continua il suo approccio da lupo solitario.

Trump minaccia ancora una volta l’Iran, ma senza ottenere l’effetto desiderato. La guerra rapida auspicata dal presidente americano si scontra con la guerra di logoramento imposta dagli iraniani. Mentre il conflitto entra nella sua sesta settimana – il periodo più lungo previsto dal presidente americano all’inizio degli attacchi, il 28 febbraio – le sue proclamazioni di vittoria non si sono ancora concretizzate e l’esito del conflitto rimane incerto.

Trump vuole che l’Iran si arrenda incondizionatamente, mentre l’Iran cerca sufficienti garanzie che la guerra non riprenda. I negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, annunciati più volte, non sembrano essere iniziati. I contatti avvengono tramite paesi terzi e sono ancora in una fase preliminare. Nel frattempo, l’Iran continua il blocco dello Stretto di Hormuz nonostante i bombardamenti. Dopo aver dichiarato che la chiusura di questa via navigabile non rappresentava un problema per gli Stati Uniti, il presidente americano ha nuovamente minacciato l’Iran di ritorsioni se non avesse riaperto lo stretto alla navigazione.

L’ultimatum di Trump all’Iran scade tra meno di 24 ore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di distruggere le infrastrutture critiche in Iran se Teheran non risponderà entro poche ore al suo ultimatum riaprendo lo Stretto di Hormuz, vitale per le forniture globali di petrolio. “L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte “, che potrebbe essere martedì notte, ha dichiarato Trump lunedì.

I giornalisti alzano la mano per porre domande mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tiene una conferenza stampa nella James S. Brady Press Room della Casa Bianca a Washington, DC, USA, il 6 aprile 2026. Evan Vucci / REUTERS

Ha affermato di essere pronto a colpire centrali elettriche e ponti iraniani se la Repubblica islamica non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz – una rotta marittima nel Golfo attraverso la quale transita normalmente il 20% del petrolio greggio mondiale – entro le 20:00 ora di Washington di martedì (mezzanotte GMT di mercoledì). L’esercito iraniano ha respinto queste dichiarazioni definendole “retorica arrogante “, affermando tramite un portavoce che tali affermazioni non avevano “alcun effetto” sulle sue operazioni. Donald Trump ha affermato lunedì che gli iraniani appoggiavano “la continuazione degli attacchi” ed erano “pronti a subire” per rovesciare l’attuale regime.