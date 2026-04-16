Guerra in Medio Oriente news del 16.04.2026

Guerra in Medio Oriente: nuovi colloqui sono previsti per oggi

tra Israele e Libano, annuncia Donald Trump

Il governo israeliano ha accolto con favore i primi colloqui diretti tenutisi martedì a Washington tra i due Paesi. Il rappresentante libanese ha definito l’incontro, durato circa due ore, “costruttivo”.

Il Libano “non è a conoscenza” di alcun contatto imminente con Israele, ha dichiarato una fonte ufficiale all’AFP.

Dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i leader dei due paesi in guerra si sarebbero sentiti nel corso della giornata, una fonte ufficiale libanese contattata dall’Agence France-Presse ha dichiarato: “Non siamo a conoscenza di alcun contatto programmato con la parte israeliana e non ne siamo stati informati attraverso i canali ufficiali”.

I leader libanesi e israeliani non hanno avuto contatti per trentaquattro anni. ” Accadrà domani. Fantastico!”, ha scritto mercoledì sera Trump sul suo canale, Truth Social.