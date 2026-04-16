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Guerra in Medio Oriente news del 16.04.2026

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read
Foto Marco Alpozzi/LaPresse Febbraio 2015 Pisky ( Ucraina ) Postazioni dei volontari del battaglione cosacchi - Sich Ucraino - nel villaggio di Pisky, situato a 500 metri dalla fine della pista dell'aeroporto di Donetsk. Nella foto: Carro armato distrutto nella strada che conduce fuori dal villaggio di Pisky. Questa strada viene considerata molto pericolosa per i possibili e continui attacchi da parte di cecchini e commando dei separatisti Photo Marco Alpozzi/LaPresse February 2015 Pisky ( Ucraina ) Positions of the volunteers of the battalion Cossacks - Ukrainian Sich - in the village of Pisky, located 500 meters from the end of the runway of the Donetsk airport. In the pic: Tank destroyed in the road outside the village of Pisky. This road is considered very dangerous for the possible and continuous attacks by separatists snipers and commandos

Guerra in Medio Oriente: nuovi colloqui sono previsti per oggi
tra Israele e Libano, annuncia Donald Trump
Il governo israeliano ha accolto con favore i primi colloqui diretti tenutisi martedì a Washington tra i due Paesi. Il rappresentante libanese ha definito l’incontro, durato circa due ore, “costruttivo”.
Il Libano “non è a conoscenza” di alcun contatto imminente con Israele, ha dichiarato una fonte ufficiale all’AFP.
Dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i leader dei due paesi in guerra si sarebbero sentiti nel corso della giornata, una fonte ufficiale libanese contattata dall’Agence France-Presse ha dichiarato: “Non siamo a conoscenza di alcun contatto programmato con la parte israeliana e non ne siamo stati informati attraverso i canali ufficiali”.

I leader libanesi e israeliani non hanno avuto contatti per trentaquattro anni. ” Accadrà domani. Fantastico!”, ha scritto mercoledì sera Trump sul suo canale, Truth Social.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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