Iran-Usa, la tregua di Trump dura solo 5 giorni: “Accordo con Teheran è possibile”

Guerra in Medio Oriente: Donald Trump ritiene “possibile” che i negoziati con l’Iran possano riprendere nelle prossime ore.

Martedì sera il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la proroga del cessate il fuoco per consentire i colloqui con Teheran, senza tuttavia fissare una nuova scadenza. La possibilità che i colloqui si svolgano in Pakistan rimane comunque incerta.

Una mini-tregua supplementare. Il presidente americano Donald Trump è disposto a concedere altri tre-cinque giorni di cessate il fuoco all’Iran, un breve lasso di tempo per trovare un accordo su una controproposta coerente. A delineare lo scenario è il sito Axios, analizzando con l’aiuto di tre funzionari statunitensi il dietro le quinte dell’annuncio sull’estensione del cessate il fuoco. “Non sarà a tempo indeterminato”, chiariscono.

CTA

La decisione di Trump si spiega con il fatto che i negoziatori di Trump ritengono ancora possibile raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e affrontare la questione di ciò che resta del programma nucleare iraniano. Tuttavia, temono anche di non trovare a Teheran nessuno con l’autorità necessaria a dare il via libera all’intesa. La Guida Suprema Mojtaba Khamenei comunica a malapena. I generali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), che ora controllano il Paese, e i negoziatori civili iraniani sono apertamente in disaccordo sulla strategia da seguire.

“Abbiamo constatato che all’interno dell’Iran esiste una frattura netta tra i negoziatori e i militari, senza che nessuna delle due parti abbia accesso alla Guida Suprema, che non risponde”, spiega un funzionario statunitense. Queste divisioni sono cominciate ad emergere dopo il primo round dei colloqui di Islamabad, quando è diventato chiaro che il comandante dell’IRGC, il generale Ahmad Vahidi, e i suoi vice avevano respinto gran parte di ciò che i negoziatori iraniani avevano discusso.

Iran, divergenze a Teheran tra negoziatori e pasdaran

La spaccatura è venuta pienamente allo scoperto venerdì scorso, quando il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’IRGC si è rifiutato di attuarla – e ha iniziato ad attaccarlo pubblicamente. Nei giorni successivi, l’Iran non ha dato alcuna risposta sostanziale all’ultima proposta statunitense e si è rifiutato di impegnarsi in un secondo round di colloqui in Pakistan. Secondo Axios ad aggravare le divisioni interne al paese è stato anche l’assassinio, avvenuto a marzo, di Ali Larijani, l’ex segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. Larijani aveva l’autorità e il peso politico necessari per tenere insieme il processo decisionale iraniano. Il suo sostituto, Mohammad Bagher Zolghadr – il cui compito è quello di garantire il coordinamento tra il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), la leadership civile e la Guida Suprema – non è altrettanto efficace, ha affermato un funzionario statunitense.