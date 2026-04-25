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25 Aprile, la presidente Proietti a Terni: “libertá e pace sono la nostra ereditá piú preziosa, l’Umbria resti faro di democrazia e dialogo”

Marina PellitteriBy Nessun commento3 Mins Read
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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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