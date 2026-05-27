Stagione 2025-2026
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Progetti
Stagione 2026-2027 del Teatro di Roma
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Teatro Argentina
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Teatro Argentina
Teatro Argentina
Stagione 2026/2027
Lo spettacolo
8 – 9 ottobre / Danza
What the Body Does Not Remember
(Revival 2026)
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
In corealizzazione con Romaeuropa Festival
11 ottobre / Danza
Four Seasons Changed
di Max Richter e Michiel Vandelvende
con la Bryggen String Orchestra
In corealizzazione con Romaeuropa Festival
15 – 18 ottobre
Faust Fatto , non detto
Romeo Castellucci Societas
In corealizzazione con Romaeuropa Festival
4 – 29 novembre
Otello
di William Shakespeare
traduzione Gianni Garrera
adattamento di Luca De Fusco e Gianni Garrera
regia Luca De Fusco
musiche Ran Bagno
con ( in o. a.) Alessandro Balletta, Francesco Biscione,
Paolo Cresta, Rossella De Martino, Luca Lazzareschi,
Gianluca Merolli, Pierluigi Misasi, Sara Putignano,
Mersila Sokoli, Federico Vanni
2 – 13 dicembre
Peccato che fosse una sgualdrina
di John Ford
adattamento di Luca De Fusco e Gianni Garrera
regia Luca De Fusco
con (in o. a.) Alessandro Balletta, Debora Bernardi,
Francesco Biscione, Andrea Codognato, Pierluigi Corallo,
Paolo Cresta, Rossella De Martino, Gianluca Merolli,
Pierluigi Misasi, Sara Putignano, Mersila Sokoli
9 – 31 gennaio
La pazzia di Re Giorgio
di Alan Bennett
traduzione Franco Salvatorelli
regia Massimo Popolizio
con Massimo Popolizio
e con (in o. a.) Riccardo Bocci, Luca Carbone,
Tommaso Cardarelli, Giampiero Cicciò, Raffaele Esposito,
Adriano Exacoustos, Michele Lisi, Francesco Migliaccio,
Paolo Minnielli, Massimo Nicolini, Michele Montironi,
Michele Nani, Alberto Onofrietti, Eros Pascale, Arianna Pozzi,
Giorgio Sales, Paolo Serra, Sandra Toffolatti
2 – 14 febbraio
Una delle ultime sere di Carnovale
di Carlo Goldoni
regia Valerio Binasco
cast in via di definizione
18 – 28 febbraio
Non posso narrare la mia vita
da Gli anni piccoli e altri testi di Enzo Moscato
drammaturgia e regia Roberto Andò
con Lino Musella
e con Tonino Taiuti, Flo, Lello Giulivo, Giuseppe Affinito,
Vincenzo Pasquariello, Ivano Battiston, Lello Pirone, Eleonora Limongi
voci e corpi della città Nikita Abagnale, Mariarosaria Bozzon,
Francesca Cercola, Gabriella Cerino, Nicola Conforto, Mattia Coppola,
Vincenzo D’Ambrosio, Matteo Maria D’Antò, Ciro Giacco,
Eleonora Fardella, Mariano Nicodemo, Maurizio Oliviero
2 – 14 marzo
Amleto
di William Shakespeare
traduzione e adattamento Diego Pleuteri
regia Leonardo Lidi
con (in o. a.) Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Christian La Rosa,
Rosario Lisma, Nicola Pannelli, Mario Pirrello, Giuliana Vigogna
16 – 25 marzo
Lo Zar
di e con Stefano Massini
e con Luca Roccia Baldini e Mariel Tahiraj
musicisti in corso di definizione
31 marzo – 11 aprile
Platonov
di Anton Čechov
traduzione, adattamento e regia Peter Stein
con Alessandro Averone, Maddalena Crippa, Sergio Basile,
Gianluigi Fogacci, Andrea Nicolini, Francesco Santagada,
Maria Chiara Centorami, Odette Piscitelli, Alessandro Sampaoli,
Emilia Scatigno, Tommaso Garrè, Davide Lorino,
Sebastian Gimelli Morosini, Giulio Petushi
14 – 25 aprile
L’angelo del focolare
testo, regia, scene e costumi Emma Dante
con Leonarda Saffi, Ivano Picciallo, David Leone, Giuditta Perriera
28 – 30 aprile
Ezra in gabbia
scritto e diretto da Leonardo Petrillo
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini
8 – 9 maggio / Capitale Danza 2027
Portrait
concept e coreografia Mehdi Kerkouche
danzatori (a rotazione) Marilou Bévis, Margot Bouchet,
Maxime Gomard, Jaouen Gouevic, Matteo Lochu,
Sacha Neel, Paul Redier, Amy Swanson,
Nina Vernin, Titouan Wiener-Durupt e Timothée Zig
15 – 16 maggio / Capitale Danza 2027
Momo
coreografia Ohad Naharin
con la collaborazione dei danzatori
della Batsheva Dance Company e Ariel Cohen
danzatori Yarden Bareket, Emil Brukman, Adi Blumenreich,
Nathan Chipps, Holden Cole, Guy Davidson, Iyar Elezra,
Eddieomar Gonzalez Castillo, Sean Howe, Londiwe Khoza,
Adrienne Lipson, Bo Matthews, Sofiia Pikalova, Danai Porat,
Igor Ptashenchuk, Leann Reizer, Kelis Robinson,
Yoni (Yonatan) Simon, Gili Yaniv Amodai, Yarden Zana