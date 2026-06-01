Aggredita giornalista presso l’ufficio Amap di Partinico.

La giornalista è stata aggredita presso l’ufficio Amap di Partinico dal personale dello sportello ed e’ statata malamente apostrofata dagli stessi i quali senza alcuna motivazione le hanno urlato “mafiosa”.

I fatti

La giornalista si era recata presso l’ufficio consulenza Amap di Partinico alle 11:00 del mattino per chiedere alcuni chiarimenti circa una fornitura idrica. Dopo una attesa estenuante che si è protratta dalle 11 del mattino fino alle 17:00 del pomeriggio, la giornalista è stata malamente allontanata dall’ufficio gli è s stato”scippato” dalle mani il cellulare facendoglielo cadere a terra e provocandogli un’enorme danno. Tutto questo solo perche la stessa chiedeva delle informazioni alle quali gli impiegati non sapevano rispondere,da sottolineare che uno degli impiegati di sesso maschile la mattina l’aveva apostrofata dandole della mafiosa. Gli stessi signori dell’ufficio consulenza Amap di Partinico hanno chiamato le forze dell’ordine nel momento in cui la giornalista ha preso in mano il cellulare. I carabinieri arrivati tempestivamente sul luogo hanno trovato la giornalista fuori dai localiad attenderli.

Correlati