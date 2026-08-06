Colacem:19° Rapporto di Sostenibilita’

Colacem pubblica il 19° Rapporto di Sostenibilità

Gubbio, 6 agosto 2026 – È online il Rapporto di Sostenibilità Colacem 2025, giunto alla 19ª edizione, a conferma di un impegno volontario avviato ben prima che la rendicontazione di sostenibilità diventasse una pratica ampiamente diffusa.

Redatto in conformità ai GRI Standards 2021 secondo l’opzione “in accordance”, la più elevata prevista a livello internazionale, il documento è stato sottoposto a revisione indipendente da parte di Deloitte.

In oltre 140 pagine ricche di grafici e approfondimenti, il Rapporto descrive l’impegno di Colacem sui temi economici, ambientali e sociali, con particolare attenzione alla decarbonizzazione, all’innovazione, all’efficientamento energetico, alle persone, alla biodiversità e alla creazione di valore per i territori.

Tra i principali risultati del 2025:

• oltre 46 milioni di euro di investimenti ambientali nel triennio 2023-2025, di cui 16 milioni nel 2025

• ulteriore riduzione del rapporto clinker/cemento (0,71)

• incremento dell’utilizzo di materiali riciclati (8,2%)

• crescita del recupero energetico tramite combustibili alternativi (23%) e introduzione dell’utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile