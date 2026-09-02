Mostra

“Santa Caterina da Siena, estasi e ardore”

La Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, in collaborazione con il Comune di Siena e d’intesa con tutti gli enti promotori e sostenitori, invita i giornalisti e le istituzioni a riservare in agenda le date di avvio della mostra “Santa Caterina da Siena, estasi e ardore”, a cura di Alessandro Angelini (Università di Siena), Gabriele Fattorini (Università di Firenze) e Michele Maccherini (Università dell’Aquila).

Il progetto espositivo, arricchito da importanti prestiti provenienti da musei nazionali e internazionali, è dedicato alla fortuna figurativa di Santa Caterina da Siena tra età posttridentina e Seicento. La mostra approfondisce il modo in cui la sua immagine si è definita e trasmessa nel tempo, riunendo dipinti, stampe, sculture, libri e un significativo rapporto con i luoghi della città di Siena legati alla sua memoria.

Un’occasione unica per riscoprire Santa Caterina da Siena in una prospettiva inedita, capace di restituire la forza della sua figura e la straordinaria ricchezza della sua immagine, tra arte, devozione e memoria.