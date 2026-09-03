Palermo: Premio Mariposa al Conservatorio Alessandro Scarlatti

PREMIO MARIPOSA

LA MUSICA D’AUTORE TORNA PROTAGONISTA A PALERMO

Il 13 ottobre al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Ospiti il regista Giorgio Verdelli con il docufilm “Paolo Conte – Via con me”

e la cantautrice Giulia Mei.

La musica d’autore, la forza della parola e il dialogo tra musica, letteratura e poesia tornano al centro del Premio Mariposa, la rassegna ideata dal giornalista Salvo Pistoia, che si terrà martedì 13 ottobre alle ore 17.00 all’Auditorium del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso che condurrà al trentennale dell’Associazione Culturale Mariposa, nata nel settembre 1997, e della rassegna Mariposa – Rassegna letteraria per il testo musicale, la cui prima edizione si svolse il 24 maggio 1998. Da allora il Premio ha rappresentato un osservatorio privilegiato sulla canzone d’autore italiana, ospitando nel corso degli anni alcuni tra i protagonisti più importanti della scena musicale nazionale: da Daniele Silvestri, Joe Barbieri e Rosario Di Bella, presenti alla prima edizione, a Lucio Dalla, Ligabue, Ivano Fossati, Luca Carboni, Piero Pelù, Paola Turci, J-Ax, Raf, Stadio, Max Gazzè e Niccolò Fabi, solo per citarne alcuni.

Il Premio Mariposa nasce con l’obiettivo di riconoscere il valore letterario dei testi delle canzoni e, nello stesso tempo, di segnalare le esperienze più significative e innovative collocate al confine tra musica, letteratura e poesia. Una vocazione alla contaminazione che, da quasi trent’anni, rappresenta il tratto distintivo dell’iniziativa.

Proprio in questa prospettiva si inserisce la presenza di Giorgio Verdelli, regista, autore e documentarista tra i più importanti interpreti italiani del rapporto tra cinema, televisione e musica. Verdelli ha dedicato una parte significativa della propria attività ai grandi protagonisti della musica italiana, realizzando documentari e programmi che ne hanno raccontato il percorso artistico e umano. Tra i suoi lavori più noti figurano Pino Daniele – Il tempo resterà, premiato con il Nastro d’Argento, Ezio Bosso – Le cose che restano e Enzo Jannacci – Vengo anch’io, vincitore del David di Donatello per il miglior documentario.

A Palermo Verdelli sarà presente per accompagnare la proiezione di Paolo Conte – Via con me, il documentario presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020 e dedicato all’universo artistico e umano di Paolo Conte. Il film attraversa quasi cinquant’anni di storia, ricostruendo attraverso musica, immagini, testimonianze e materiali d’archivio il percorso di un artista dalla cifra inconfondibile, capace di fondere jazz, canzone d’autore, letteratura e immaginario cinematografico.

Accanto a Verdelli sarà protagonista Giulia Mei, giovane cantautrice e pianista siciliana che negli ultimi anni si è distinta per una scrittura personale, capace di intrecciare ironia, sensibilità, dimensione autobiografica e attenzione alla parola. Il suo percorso ha conosciuto una significativa affermazione anche grazie al brano Bandiera, divenuto virale e capace di superare i tre milioni di ascolti.

Mei presenterà il suo più recente progetto discografico, Io della musica non ci ho capito niente, secondo album in studio pubblicato nel marzo 2025. Un lavoro composto da dodici brani nel quale la cantautrice sviluppa una scrittura originale e contemporanea, aprendosi anche alla collaborazione con artisti come Rodrigo D’Erasmo, Anna Castiglia e Mille.

La presenza di Giulia Mei conferma così la volontà del Premio Mariposa di mantenere vivo il proprio sguardo sulle nuove generazioni della canzone d’autore, mettendo in relazione la grande tradizione italiana con gli autori e gli interpreti che stanno costruendo oggi nuovi linguaggi musicali.

L’appuntamento è realizzato grazie alla disponibilità del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e del direttore Mauro Visconti, istituzione che continua a svolgere un ruolo centrale nella formazione e nella produzione musicale del territorio. La manifestazione si terrà nell’Auditorium del Conservatorio con ingresso gratuito su invito.