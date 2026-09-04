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Il Museo Civico Archeologico di Sarteano ottiene il riconoscimento di museo di rilevanza regionale

Un riconoscimento speciale che premia il lavoro portato avanti negli anni dall’Amministrazione e dal Museo. Intanto proseguono i lavori per il nuovo Parco Archeologico delle Pianacce e si guarda al 2027, anno del trentennale dall’inaugurazione.

Il Museo Civico Archeologico di Sarteano ottiene il riconoscimento di museo di rilevanza regionale, confermando il valore di una realtà che negli anni ha saputo coniugare ricerca scientifica, tutela del patrimonio, divulgazione e promozione culturale del territorio.

La notizia è stata annunciata nel corso della conferenza stampa tenuta in data 1 settembre dall’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, che nel suo intervento ha sottolineato il ruolo svolto dal Museo di Sarteano nella ricerca e nella valorizzazione culturale, tanto nei confronti dei visitatori quanto della comunità locale.

Un traguardo che arriva a circa un mese dalla visita dell’assessora Manetti a Sarteano, occasione nella quale aveva avuto modo di conoscere da vicino il patrimonio culturale e artistico del paese e alcune delle progettualità portate avanti dall’Amministrazione per la sua tutela e valorizzazione.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso che affonda le proprie radici negli investimenti compiuti dalle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni. Attività di scavo e ricerca, pubblicazioni scientifiche, conferenze, convegni e iniziative divulgative hanno accompagnato la crescita del Museo, rendendolo un punto di riferimento per la conoscenza del patrimonio archeologico di Sarteano.

Il Museo era stato, infatti, tra i primi 28 musei toscani accreditati nel periodo 2012-2023. Successivamente il Comune aveva scelto di uscire temporaneamente dal percorso di accreditamento per consentire l’adeguamento della struttura alle nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi, che hanno introdotto specifiche dotazioni anche per i musei con superficie inferiore ai 400 metri quadrati. Per questi interventi l’Amministrazione ha investito 65 mila euro, creando le condizioni necessarie per arrivare oggi al nuovo riconoscimento.

“Il riconoscimento della rilevanza regionale rappresenta un risultato importante, che premia il lavoro costruito nel tempo intorno al nostro Museo – dichiara l’assessore con deleghe a Cultura della memoria e Cerimoniale del Comune di Sarteano, Alessandro Maccari – Il Museo Civico Archeologico svolge un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e nella promozione culturale del territorio, sia per i tanti visitatori che ogni anno arrivano a Sarteano, sia per la nostra comunità. Un valore ancora più significativo per i ragazzi e le ragazze che crescono in un territorio delle cosiddette aree interne, che vive le fragilità e la marginalità legate alla distanza dai principali centri di produzione e fruizione culturale. Avere qui un presidio capace di produrre conoscenza, ricerca e occasioni di incontro significa offrire alle nuove generazioni la possibilità di entrare in contatto con la cultura a partire dal luogo in cui vivono. È un percorso reso possibile dagli investimenti delle amministrazioni che si sono succedute negli anni, sostenendo attività di scavo e ricerca, pubblicazioni scientifiche, conferenze e convegni. Un ringraziamento particolare va alla direttrice Alessandra Minetti, per il lavoro che porta avanti con competenza e passione e per il contributo fondamentale dato alla crescita e alla qualità del nostro Museo”.

Il riconoscimento arriva, infatti, in una fase particolarmente importante per il patrimonio archeologico sarteanese. Proseguono i lavori per la realizzazione del Parco Archeologico nella necropoli delle Pianacce, con l’obiettivo di creare un luogo maggiormente accogliente e fruibile e capace di valorizzare al meglio un patrimonio eccezionale, a partire dallo straordinario ciclo pittorico della Tomba della Quadriga Infernale.

L’intervento ha un valore complessivo di 432.106,24 euro ed è finanziato nell’ambito del PR FESR 2021/2027 – Sub-azione 5.2.1.1 “Progetti integrati Aree interne. Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale”: 327.496,12 euro provengono dal contributo destinato alle Aree interne, mentre 104.610,12 euro sono messi a disposizione attraverso risorse del bilancio comunale.

Il percorso di valorizzazione proseguirà già nei prossimi giorni. Lunedì 7 settembre alle ore 15, il Museo ospiterà l’Open Day delle attività didattiche nei musei senesi, promosso da Fondazione Musei Senesi: un appuntamento dedicato alla scoperta dell’offerta educativa dei musei e rivolto in particolare a insegnanti e docenti, con l’obiettivo di costruire e programmare proposte di didattica museale su misura.

Lo sguardo è rivolto infine al 2027, quando il Museo Civico Archeologico di Sarteano celebrerà trent’anni dalla sua inaugurazione: un anniversario che arriva con un riconoscimento importante e con nuovi progetti in corso, confermando la volontà del Comune di continuare a investire sul patrimonio archeologico come risorsa culturale, educativa e di sviluppo per l’intero territorio.